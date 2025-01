Il Conte di Montecristo: Anticipazioni della Terza Puntata Stasera 27 gennaio su Rai 1

Nuovo appuntamento stasera, 27 gennaio, alle 21.20 su Rai 1 con Il Conte di Montecristo, serie-evento prodotta da Palomar in collaborazione con Demd Productions, Rai Fiction, France Télévisions, Mediawan Rights ed Entourage Media. Diretta dal Premio Oscar Bille August, la serie vede Sam Claflin nel ruolo di Edmond Dantès e un cast internazionale.

Nella terza puntata, Edmond Dantès introduce a Parigi Haydée, la figlia di Ali Pascha che aveva comprato come schiava per restituirle la libertà. Al ballo organizzato da Mercedes e Fernand, Edmond conferma che Fernand è l’uomo che tradì il sultano vendendo Haydée. Intanto, scoperto che Danglars ha costruito la sua fortuna sfruttando informazioni governative, il conte inizia a minare la sua stabilità finanziaria.

Edmond cerca anche di impedire il matrimonio di Valentine, figlia di Villefort, con Franz d’Epinay per favorire Max Morrel, innamorato della ragazza. Nel frattempo, Mercedes inizia a sospettare che il conte sia il suo antico amore. Edmond invia Jacopo in Italia per recuperare Luigi Vampa, presentato a Parigi come il conte Spada, un ricco nobile in cerca di moglie. Per Danglars, un matrimonio tra sua figlia Eugénie e Spada risolverebbe i suoi problemi economici, ma la ragazza è già promessa ad Albert de Morcerf. Montecristo spinge Danglars a indagare sul passato di Fernand.

Inoltre, Edmond convince il vecchio Noirtier a rivelare un segreto che impedisce le nozze tra Valentine e Franz. Poco dopo, la marchesa di Saint-Méran, nonna di Valentine, viene trovata morta avvelenata, e i sospetti ricadono su Valentine. Haydée aveva però notato Héloïse Villefort rubare una fiala nel laboratorio di Montecristo durante una cena.

Infine, il conte si svela a Mercedes, lasciando intuire la sua vera identità. Nel cast, oltre a Sam Claflin, troviamo Mikkel Boe Følsgaard, Ana Girardot, Blake Ritson, Karla-Simone Spence, Lino Guanciale, Gabriella Pession e Jeremy Irons.

