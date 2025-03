Obbligo o Verità: anticipazioni e ospiti della puntata del 31 marzo

Stasera, lunedì 31 marzo, alle 21:20 su Rai 2, andrà in onda la seconda puntata di "Obbligo o Verità", il nuovo talk show condotto da Alessia Marcuzzi e ispirato al celebre gioco "obbligo o verità". Il programma, adattato dal format francese "Action ou Vérité", vede la Marcuzzi ospitare personalità diverse per conversazioni tra confessioni, risate e divertimento irriverente.

Gli ospiti di questa puntata saranno: Amanda Lear, Maurizio Lastrico, Rocío Muñoz Morales, Ema Stokholma, Eleonora Abbagnato con il marito Federico Balzaretti, Adriano Panatta insieme a Paolo Bertolucci, con la partecipazione di Herbert Ballerina. Inoltre, il programma accoglierà la richiesta di replica di Alba Parietti e vedrà il ritorno di Max Felicitas in una veste inedita.

Il fulcro della serata sarà il segmento "Obbligo o Verità", in cui un ospite, scelto casualmente, dovrà rispondere sinceramente a una domanda scomoda o affrontare una prova divertente e surreale, personalizzata per lui. Un altro momento atteso è "Solo tu", durante il quale l'ospite selezionato affronterà una serie di domande e obblighi personalizzati, rivelando aspetti più profondi della propria vita ed esperienza.

Prodotto dalla Direzione Intrattenimento Rai in collaborazione con Fremantle, "Obbligo o Verità" è diretto da Cristiano D'Alisera.

