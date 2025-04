Amici 2024, terza puntata del 5 aprile: ospiti, anticipazioni e sfide tra i 12 concorrenti in gara

Sabato 5 aprile va in onda su Canale 5 il terzo appuntamento serale della ventiquattresima edizione di Amici, condotto da Maria De Filippi. La serata vede come superospite Alessandra Amoroso, vincitrice del programma nel 2009, che presenta in anteprima il suo nuovo singolo Cose stupide. Per la cantante si tratta della prima apparizione televisiva dopo l’annuncio della gravidanza.

I 12 talenti rimasti in gara si sfidano tra esibizioni di canto e ballo, suddivisi in tre squadre. I cantanti ancora in corsa sono Antonia, Chiamamifaro, Jacopo Sol, Luk3, Nicolò, Senza Cri e Trigno. I ballerini in gara sono Alessia, Chiara, Daniele, Francesca e Francesco.

A giudicare le loro performance una giuria formata da Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario. Lo show sarà arricchito anche dalla comicità del duo PanPers, composto da Andrea Pisani e Luca Peracino, presenti per intrattenere il pubblico tra una sfida e l’altra.

