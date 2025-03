Lo Show dei Record: Anticipazioni puntata di Domenica 30 Marzo

Stasera, domenica 30 marzo, alle 21:25 su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata de "Lo Show dei Record", il programma dedicato ai primati del Guinness World Records, condotto da Gerry Scotti.

Tra le sfide previste, spicca una prova di equilibrio estremo dalla Cina: Wu Guangcheng tenterà di percorrere 100 metri su una corda sospesa nel vuoto, bendato, in meno di 4 minuti. Dall'Italia, Vittorio Noschese e Luciano Mallardo sfideranno il filippino Kelvin Medina nel consumo di 1 kg di mozzarella senza l'uso delle mani, puntando a stabilire un nuovo record.

In questa edizione, le prove in esterna si svolgono in Cina, offrendo scenari spettacolari. Marco Frigatti, Ambassador del Guinness World Records, segue queste imprese sul campo. Per le sfide acquatiche, il campione d'apnea Umberto Pellizzari documenta le performance nella piscina termale più profonda del mondo a Montegrotto, affiancato dal nuovo giudice Simone Barlaam, pluricampione paralimpico di nuoto.

Ogni settimana, uomini e donne di ogni età e provenienza sfidano i propri limiti per conquistare un posto nel Guinness World Records 2025. Le performance, sorprendenti ed emozionanti, offrono un mix unico di prove eccezionali, ironia e divertimento. Gerry Scotti presenta non solo i talenti straordinari, ma racconta anche le loro storie personali, spesso esempi di vita da seguire.

