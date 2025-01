Sanremo 2025: Carlo Conti svela i duetti e anticipa le serate del Festival

Carlo Conti, in collegamento con Nunzia De Girolamo nel programma "Maschio Selvaggio" su Radio2, ha rivelato alcuni dettagli sui duetti della prossima edizione di Sanremo 2025. Tra le anticipazioni, Marco Masini e Fedez eseguiranno insieme il brano "Bella Stronza". Conti ha commentato con ironia le possibili interpretazioni sul testo, aggiungendo: "Non mi interessa". Altro duetto confermato è quello tra Elodie e Achille Lauro.

Conti ha anche fornito dettagli sulla serata dedicata alle cover, che quest’anno sarà "fuori gara" e celebrerà la musica italiana. Previsti omaggi a Pino Daniele, Fabrizio De André, Franco Califano e Lucio Battisti, con alcuni artisti in gara che si esibiranno in coppia. Conti ha definito questa serata una "festa della musica", sottolineando la varietà dei brani scelti.

Riguardo alle canzoni in gara, Conti ha dichiarato che le 30 selezionate rappresentano diversi stili e sonorità, pur ammettendo l’assenza del rock, genere che, secondo lui, è sempre difficile da portare sul palco dell’Ariston.

Il conduttore ha poi svelato i nomi dei co-conduttori scelti per ogni serata. La prima serata vedrà la presenza di Jovanotti, Antonella Clerici e Gerry Scotti. La seconda serata sarà caratterizzata dalla presenza di Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica. La terza serata, dedicata al femminile, avrà come protagoniste Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa. Nella quarta serata saliranno sul palco Mahmood e Geppi Cucciari, mentre l’ultima serata sarà condotta da Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan, che presenterà anche il Dopofestival.

Conti ha lasciato aperta la possibilità di un superospite dell’ultim’ora, spiegando che eventuali arrivi saranno gestiti in corso d’opera. Inoltre, ogni serata affronterà temi importanti come le guerre e il rapporto genitori-figli, con brevi riflessioni al posto dei tradizionali monologhi.

Il festival, ha assicurato Conti, rispetterà i tempi, con chiusura prevista intorno all’una per passare la linea al Dopofestival.

