SuperG Garmisch: Gut-Behrami trionfa, Brignone terza e leader in classifica generale

Lara Gut-Behrami ha conquistato il SuperG di Garmisch-Partenkirchen con un tempo di 1’14”91, precedendo la norvegese Kajsa Vickhoff Lie di 0”35. Federica Brignone ha chiuso in terza posizione, a 0”38 dalla vincitrice, salendo per l’ottava volta in stagione sul podio. Con questo risultato, l’azzurra raggiunge quota 77 podi in Coppa del Mondo, di cui 23 ottenuti in SuperG.

La gara, ritardata da condizioni meteorologiche avverse con pioggia e neve, ha visto Brignone protagonista di una prestazione convincente. La valdostana, che chiude gennaio con tre vittorie e tre terzi posti, consolida il suo primato nella classifica generale con 799 punti, staccando Lara Gut di 70 lunghezze.

Sofia Goggia si è piazzata ai piedi del podio, a soli 0”49 da Gut-Behrami, mentre Laura Pirovano ha chiuso quinta (+0”77) e Marta Bassino sesta, ex aequo con l’americana Keely Cashman (+1”03). Elena Curtoni si è classificata undicesima (+1”22), seguita da Nicol Delago diciottesima (+2”13) e Asja Zenere venticinquesima (+2”33). Roberta Melesi e Nadia Delago hanno concluso più distanti, mentre Vicky Bernardi non ha portato a termine la gara.

Nella classifica generale di Coppa del Mondo, Brignone mantiene il comando con 799 punti, seguita da Gut-Behrami (729) e Camille Rast (562), tallonata da Sofia Goggia (551). Nella classifica di specialità del SuperG, Gut guida con 385 punti, seguita da Brignone (310) e Goggia (246).

Il prossimo appuntamento è fissato per giovedì 30 gennaio con lo slalom di Courchevel, preludio ai Campionati Mondiali di Saalbach in Austria.

