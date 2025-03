Brignone trionfa nel SuperG di La Thuile: Coppa del Mondo sempre più vicina

Federica Brignone ha vinto oggi il SuperG di La Thuile, in Valle d'Aosta, rafforzando la sua posizione nella classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino. La gara, disputata su una pista accorciata a causa delle recenti nevicate e delle temperature miti, ha visto l'atleta italiana chiudere con un tempo di 57"95. Sofia Goggia si è piazzata al secondo posto, con un distacco di un solo centesimo, mentre la francese Romane Miradoli ha conquistato il terzo gradino del podio, a cinque centesimi dalla vincitrice.

Questo successo rappresenta la decima vittoria stagionale per Brignone, che grazie a questo risultato si porta in testa anche nella classifica di specialità del SuperG. Attualmente, l'azzurra vanta un vantaggio di 382 punti sulla svizzera Lara Gut-Behrami nella classifica generale. Con solo quattro gare rimanenti, tutte da disputarsi a Sun Valley negli Stati Uniti, Brignone è sempre più vicina alla conquista della Coppa del Mondo.

"Sto vivendo una giornata fantastica. Ci tenevo a scendere con il semaforo verde qui a casa mia", ha dichiarato Brignone al termine della gara.

