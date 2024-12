Sofia Goggia trionfa nel SuperG di Beaver Creek: ritorno vincente in Coppa del Mondo

Sofia Goggia ha segnato un ritorno straordinario in Coppa del Mondo, conquistando la vittoria nel SuperG di Beaver Creek. L'atleta bergamasca ha completato il percorso in 1:03.90, precedendo la svizzera Lara Gut-Behrami di 0.48 secondi e l'austriaca Ariane Rädler di 0.55 secondi.

Questo successo arriva a 313 giorni dall'infortunio che l'aveva tenuta lontana dalle competizioni a causa di una frattura a tibia e malleolo. Il giorno precedente, Goggia aveva già mostrato un'ottima forma, ottenendo il secondo posto nella discesa libera sullo stesso tracciato, battuta solo dall'austriaca Cornelia Hütter.

La gara ha visto anche altre italiane in posizioni di rilievo: Federica Brignone ha ottenuto il quinto posto, Marta Bassino il sesto, ed Elena Curtoni il nono. Roberta Melesi ha chiuso all'undicesimo posto, consolidando una prestazione complessiva positiva per la squadra italiana.

Il trionfo di Goggia nel SuperG rappresenta la sua 25ª vittoria in Coppa del Mondo, sottolineando la sua resilienza e determinazione nel superare gli ostacoli e ritornare ai massimi livelli dello sci alpino internazionale.

