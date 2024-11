Sci alpino: la FIS rende obbligatori gli airbag per discesa e superG

La Federazione Internazionale di Sci (FIS) ha annunciato che, a partire dalla stagione 2024/2025, l'uso degli airbag diventerà obbligatorio per tutti gli atleti impegnati nelle discipline veloci dello sci alpino, quali discesa libera e superG. Questa decisione, confermata durante una riunione in videoconferenza del Consiglio FIS, mira a incrementare la sicurezza degli sciatori in competizioni ad alta velocità.

In precedenza, l'utilizzo degli airbag era facoltativo e fortemente raccomandato. Tuttavia, la recente scomparsa della giovane sciatrice italiana Matilde Lorenzi ha riacceso il dibattito sull'importanza di tali dispositivi di protezione, spingendo la FIS a rendere obbligatorio il loro impiego. Il Segretario Generale della FIS, Michel Vion, ha dichiarato: "Per la FIS, la sicurezza degli atleti viene prima di tutto e non è negoziabile. L'adozione di airbag fa parte di un approccio più ampio che coinvolge tutti i fattori che possono ridurre al minimo il rischio di lesioni gravi".

La National Ski Association avrà la facoltà di concedere eccezioni all'obbligo dell'airbag nel caso in cui il dispositivo non sia adatto all'atleta o ne limiti i movimenti in modo non sicuro. Questa misura si inserisce in un contesto più ampio di iniziative volte a migliorare la sicurezza nelle competizioni sciistiche, che comprendono anche l'adozione di biancheria intima antitaglio e attacchi intelligenti.