Lecce-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

L'Inter scende in campo oggi, domenica 26 gennaio, per la 22esima giornata di Serie A, affrontando il Lecce allo stadio Via del Mare. I nerazzurri di Simone Inzaghi arrivano al match reduci dalla vittoria in Champions League contro lo Sparta Praga, mentre i salentini di Giampaolo devono rialzarsi dopo il pesante 4-1 subito contro il Cagliari nell’ultimo turno di campionato.

Il calcio d’inizio di Lecce-Inter è fissato per le ore 18.

Probabili formazioni:

Lecce (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu; Pierret, Coulibaly, Helgason; Pierotti, Krstovic, Morente. Allenatore: Gotti.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Inzaghi.

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e Dazn, mentre in streaming sarà visibile su NOW, Dazn e tramite l’app SkyGo.

Napoli-Juventus: probabili formazioni, orario e dove vedere il big match di Serie A - Oggi, sabato 25 gennaio 2025, alle ore 18:00, lo stadio Diego Armando Maradona ospiterà il big match della 22ª giornata di Serie A tra Napoli e Juventus. Il Napoli, guidato da Antonio Conte, arriva a questa sfida da capolista, forte delle recenti vittorie contro l'Atalanta in campionato e lo Sturm Graz in Champions League.

Serie A, Calciomercato : Kolo Muani alla Juventus e le strategie delle big - La Serie A, dopo 21 giornate, presenta indicazioni chiare per i club impegnati nel mercato di gennaio, prorogato fino al 3 febbraio. Le squadre italiane si muovono per coprire partenze e infortuni, puntando a rafforzare le rose e raggiungere gli obiettivi stagionali.

Atalanta-Napoli Serie A: probabili formazioni, orario e dove vedere la partita in diretta tv - Il Gewiss Stadium di Bergamo ospita oggi, sabato 18 gennaio 2025, alle 20:45, il confronto tra Atalanta e Napoli, valido per la ventunesima giornata di Serie A. La partita rappresenta un importante scontro diretto per la corsa al titolo, con il Napoli attualmente in testa alla classifica con 47 punti e l'Atalanta al terzo posto con 43 punti.