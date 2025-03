Roma-Juventus in chiaro su DAZN: come vedere gratis il big match della Serie A

Domenica 6 aprile 2025 alle 20:45, lo Stadio Olimpico ospiterà la sfida tra Roma e Juventus, cruciale per la qualificazione alla prossima Champions League. DAZN trasmetterà l'incontro in chiaro, permettendo ai tifosi di seguirlo gratuitamente.

Per vedere Roma-Juventus senza abbonamento, è necessario registrarsi su DAZN utilizzando il proprio indirizzo email. Ecco i passaggi da seguire:

Da desktop o dispositivo mobile: accedere al sito o all'app di DAZN, selezionare la partita e inserire l'email per completare la registrazione.

Da Smart TV: aprire l'app DAZN, cliccare su "Guarda Gratis", scansionare il QR Code con lo smartphone e inserire l'email per registrarsi. Se la TV non supporta la registrazione tramite QR Code, è possibile registrarsi da desktop o mobile.

La visione gratuita è disponibile fino a un massimo di 2 milioni di utenti. Gli abbonati DAZN potranno accedere alla partita come di consueto.

Il collegamento pre-partita inizierà alle 19:45, con la conduzione di Diletta Leotta. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo, affiancato dal commento tecnico di Dario Marcolin. Nel post-partita, Giorgia Rossi condurrà il DAZN Serie A Show, con ospiti come Gigi Buffon, Andrea Stramaccioni e Ciro Ferrara, che analizzeranno l'incontro e la giornata di campionato.

La Roma arriva all'incontro con una serie positiva di sette vittorie consecutive in campionato, l'ultima delle quali contro il Lecce per 1-0. La Juventus, sotto la guida del nuovo tecnico Igor Tudor, ha recentemente ottenuto una vittoria per 1-0 contro il Genoa. In classifica, la Juventus occupa la quinta posizione e la Roma la sesta, con una distanza di soli 3 punti tra le due squadre.

Si consiglia di registrarsi in anticipo, scaricare e aggiornare l'app DAZN e sintonizzarsi alla partita con un certo anticipo per garantire una visione senza problemi.

