Verona-Parma Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV

Oggi, lunedì 31 marzo 2025, alle 18:30, lo stadio Marcantonio Bentegodi ospita la sfida tra Hellas Verona e Parma, valida per la 30ª giornata della Serie A. Entrambe le squadre cercano punti cruciali per la salvezza: il Verona, con 29 punti, arriva dalla vittoria contro l'Udinese; il Parma, a quota 25, è reduce da due pareggi consecutivi.

Probabili formazioni

Hellas Verona (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Bernede, Duda, Bradaric; Kastanos; Mosquera, Sarr. Allenatore: Zanetti.

Parma (4-3-3): Suzuki; Delprato, Vogliacco, Valenti, Valeri; Keita, Bernabé, Sohm; Man, Bonny, Almqvist. Allenatore: Chivu.

Il match sarà trasmesso in diretta su DAZN e sui canali Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Sarà inoltre disponibile in streaming tramite le app DAZN, NOW e Sky Go.

