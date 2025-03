Lazio-Torino Serie A oggi alle 20:45: formazioni ufficiali, orario e dove vederla in diretta TV e streaming

La Lazio, reduce da una pesante sconfitta per 5-0 contro il Bologna, ospita oggi, lunedì 31 marzo, il Torino allo Stadio Olimpico di Roma alle 20:45, nel posticipo della 30ª giornata di Serie A. Il Torino arriva all'incontro con una serie positiva di quattro risultati utili consecutivi, inclusi i successi contro Milan (2-1), Monza (0-2) ed Empoli (1-0), oltre al pareggio per 2-2 contro il Parma.

Probabili formazioni

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Noslin. Allenatore: Baroni.

Torino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco, Biraghi; Ricci, Casadei; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams. Allenatore: Vanoli.

Lazio-Torino sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. La partita sarà visibile sulle smart TV compatibili con l'app di DAZN e su dispositivi collegati a console come PlayStation e Xbox, TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Sarà possibile seguire l'incontro anche in streaming tramite l'app di DAZN su smartphone, tablet e computer.

