Coppa del Mondo di sci: Federica Brignone trionfa a Garmisch, Goggia seconda per 1 centesimo

Federica Brignone conquista una straordinaria vittoria nella discesa libera di Garmisch, sulla celebre pista Kandahar, dove aveva esordito 16 anni fa nelle gare di velocità della Coppa del Mondo. Con un tempo di 1:35.83, la sciatrice valdostana supera di appena 1 centesimo Sofia Goggia, che chiude al secondo posto, e di 19 centesimi la svizzera Corinne Suter, terza classificata.

Per Brignone si tratta del quinto successo stagionale e del 32° in carriera nella Coppa del Mondo, un risultato che le consente di consolidare il suo vantaggio nella classifica generale, ora a +105 punti su Camille Rast. Inoltre, rafforza il primato nella classifica di discesa, portandosi a +29 su Sofia Goggia.

La competizione è stata caratterizzata da una lunga interruzione a causa della caduta della sciatrice austriaca Nina Ortlieb, finita nelle reti dopo una scivolata prolungata.

