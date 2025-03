Federica Brignone conquista la Coppa del Mondo di sci alpino 2025

Federica Brignone ha vinto oggi, 22 marzo 2025, la sua seconda Coppa del Mondo di sci alpino femminile. La cancellazione della discesa libera delle finali di Coppa del Mondo a Sun Valley ha reso matematicamente irraggiungibile il suo punteggio, con 300 punti ancora in palio e l'elvetica Lara Gut-Behrami impossibilitata a colmare il divario.

Questo trionfo arriva cinque anni dopo il primo, ottenuto in una stagione segnata dall'annullamento della parte finale a causa della pandemia di Covid-19, quando l'azzurra ricevette il premio per posta. Oltre al titolo generale, Brignone ha conquistato anche la Coppa del Mondo di specialità in discesa libera.

"È una cosa folle e pazza, perché se me l'avessero detto a inizio stagione mai ci avrei creduto", ha dichiarato Brignone. "Ovviamente mi sarebbe piaciuto fare la gara oggi e giocarmela, mi sentivo molto meglio, avevo messo a posto dei punti, avevo guardato il video bene, però questo è lo sci, questo è uno sport outdoor e purtroppo ogni tanto non si possono fare le gare".

Nata a Milano il 14 luglio 1990, Federica Brignone è cresciuta in Valle d'Aosta, dove ha iniziato a coltivare la passione per lo sci. Figlia di Daniele, maestro e allenatore di sci, e di Maria Rosa Quario, sciatrice professionista negli anni '70 e '80 e oggi giornalista, ha mostrato fin da giovane un grande talento. A 15 anni ha esordito nel 'Circo Bianco' partecipando al gigante di Alleghe, una gara FIS. Nella stessa stagione ha debuttato in Coppa Europa e ha vinto i titoli italiani juniores di slalom e gigante.

Nel dicembre 2007 ha partecipato alla sua prima gara in Coppa del Mondo, un gigante a Lienz. Il 24 ottobre 2009 ha conquistato i suoi primi punti in Coppa del Mondo grazie al 21º posto nel gigante di Sölden, mentre il 28 novembre successivo, alla seconda gara stagionale, è salita sul podio giungendo terza nel gigante di Aspen.

Nel febbraio 2011 è arrivato l'argento in gigante ai Mondiali di Garmisch, dove ha ceduto per pochi centesimi alla slovena Tina Maze. Dopo qualche anno di alti e bassi, nell'ottobre 2015 è arrivato il primo successo in Coppa del Mondo, con la vittoria nel gigante di Sölden. Nel 2018 ai Giochi di Pyeongchang, con il bronzo nel gigante, ha conquistato la sua prima medaglia olimpica.

Nel 2020 è diventata la prima donna italiana a vincere la Coppa del Mondo generale, alla quale ha aggiunto quelle di gigante e combinata. Nel 2022 ai Giochi di Pechino ha ottenuto l'argento in gigante e il bronzo in combinata. Nel 2023 ha conquistato il suo primo titolo iridato sulle nevi francesi di Méribel, in combinata, e l'argento in gigante dietro alla statunitense Mikaela Shiffrin.

Nella stagione 2023-2024 si è piazzata al 2° posto sia nella Coppa del Mondo generale, sia in quelle di supergigante e di slalom gigante, superata in tutte e tre le classifiche dalla Gut-Behrami, ma ha centrato il suo record stagionale di podi (13) e vittorie (6). Record di successi che ha superato in questa stagione, totalizzando 9 vittorie (5 in gigante, 3 in superG e una in discesa), oltre a conquistare l'oro in gigante e l'argento in superG ai Mondiali austriaci di Saalbach.

Con questo trionfo, Federica Brignone si conferma una delle sciatrici più forti della storia italiana, con un palmarès che include due Coppe del Mondo generali, una Coppa del Mondo di discesa libera, una di supergigante, una di slalom gigante e una di combinata, oltre a numerose medaglie mondiali e olimpiche.

