Tragedia in allenamento: muore a 18 anni Margot Simond, talento dello sci francese

Margot Simond, giovane campionessa francese U18 di slalom, è morta a soli 18 anni durante un allenamento in Val d'Isère, in Savoia. L'annuncio è stato dato dalla Federazione francese di sci (Ffs), che ha confermato la tragedia avvenuta nel primo pomeriggio. Secondo quanto riportato dal quotidiano Le Dauphiné Libéré, la procura di Albertville ha aperto un’indagine per chiarire le circostanze dell’incidente. In un comunicato diffuso su X, la Ffs ha espresso cordoglio per la scomparsa della giovane atleta, definendola una promessa dello sport. Simond aveva conquistato il titolo nazionale juniores a Les Ménuires lo scorso marzo, confermandosi tra le migliori giovani sciatrici del Paese.