Mondiali di Sci Alpino: Brignone in testa nel Gigante Femminile a Saalbach

Federica Brignone ha messo a segno una prestazione straordinaria nella prima manche del gigante femminile ai Mondiali di sci alpino a Saalbach, Austria. L'azzurra ha concluso con un tempo di 1'10"44, distanziando di 67 centesimi la neozelandese Alice Robinson, l'unica a mantenersi entro il secondo di ritardo. Al terzo posto si trova l'americana Paula Moltzan, seguita dalla svizzera Lara Gut-Behrami e dalla svedese Sara Hector.

Purtroppo, le altre italiane non hanno avuto la stessa fortuna: Sofia Goggia è uscita di pista dopo una caduta, mentre Marta Bassino non ha completato la sua discesa. Lara Della Mea, invece, ha terminato oltre la trentesima posizione.

La seconda manche è prevista per le 13:15, con Federica Brignone in pole position per conquistare una medaglia d'oro.

