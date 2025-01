C'è posta per te, 25 gennaio: ospiti Alvaro Morata e Annalisa, anticipazioni della serata

"C'è posta per te" torna questa sera, sabato 25 gennaio, con un nuovo appuntamento in prima serata su Canale 5, condotto da Maria De Filippi. La puntata vedrà la partecipazione di due ospiti speciali: il calciatore della nazionale spagnola e attaccante del Milan Alvaro Morata e l'artista multiplatino Annalisa, regina del pop italiano.

Durante il terzo appuntamento stagionale, i due ospiti saranno protagonisti di sorprese speciali, accompagnando le storie emozionanti che caratterizzano il programma. Come sempre, al centro della scena ci saranno i racconti di vita delle persone comuni, che si affidano alla trasmissione per risolvere difficili problematiche familiari o per celebrare momenti significativi.

La puntata sarà ricca di emozioni, con storie di ricongiungimenti, amori complicati, incomprensioni familiari, primi amori mai dimenticati e sorprese indimenticabili dedicate a chi merita un gesto speciale.

L’appuntamento è fissato per questa sera, sabato 25 gennaio, alle ore 21:30 su Canale 5.

