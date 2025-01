Kimbal Musk a Palazzo Chigi: incontro con Giuli e stretta di mano con Meloni

Kimbal Musk, fratello di Elon Musk, si è recato oggi a Palazzo Chigi accompagnato dal portavoce italiano Andrea Stroppa. Durante la visita, il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha incontrato Musk in un colloquio privato, su richiesta dello stesso imprenditore, per presentare alcuni progetti legati alla sua società, specializzata in intrattenimento culturale attraverso tecnologie innovative di livello globale. Il ministero valuterà le proposte ricevute, come consuetudine per le iniziative culturali.

Dopo l'incontro, Giuli ha chiesto al presidente del Consiglio Giorgia Meloni di incontrare brevemente Musk per una stretta di mano, richiesta accolta. Kimbal Musk, riconoscibile per un cappello texano bianco, era accompagnato anche da Veronica Berti, moglie del tenore Andrea Bocelli, che però non è entrata a Palazzo Chigi.

Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture, ha condiviso sui social una foto con Musk, commentando: "Piacevole incontro oggi a Roma con Kimbal Musk, con il quale abbiamo parlato di innovazione, spettacolo e delle infinite potenzialità dell'arte e della cultura italiana nel mondo."

