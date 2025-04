premier Giorgia Meloni sui dazi USA: Preoccupazione sì, ma niente allarmismi

Preoccupata ma non allarmata. La premier Giorgia Meloni, in visita alla nave scuola Amerigo Vespucci a Ortona, ha ribadito ai giornalisti quanto già dichiarato al Tg1 dopo l’annuncio del presidente americano Donald Trump di nuovi dazi sulle merci europee. "Ovviamente sono preoccupata", ha detto Meloni, definendo i dazi "un problema da risolvere", ma non "la catastrofe che sto ascoltando in questi giorni", mettendo in guardia contro "l’allarmismo che stiamo vedendo in queste ore".

Meloni ha ricordato che gli Stati Uniti rappresentano un mercato importante per l’Italia, con circa il 10% dell’export nazionale. "Non smetteremo di esportare negli Usa", ha affermato. La prossima settimana il governo incontrerà le categorie produttive per valutare soluzioni a livello nazionale ed europeo, in un’ottica di dialogo con Washington "per rimuovere tutti i dazi, non per moltiplicarli". Ha poi puntualizzato che "le trattative si fanno in due".

La premier ha collegato il tema dei dazi anche al patto di stabilità, ricordando l’esistenza della "clausola generale di salvaguardia" che consente deroghe in casi eccezionali. Sulla questione automotive, colpita duramente dalle nuove misure, Meloni ha proposto di valutare la sospensione delle norme del Green Deal relative al settore.

Infine, ha richiamato l’attenzione sul nodo dell’energia, definendolo "fondamentale". Ha chiesto di accelerare sulla riforma del mercato elettrico e ha invitato ad affrontare con maggiore decisione e coraggio le sfide energetiche, sfruttando l’attuale fase di difficoltà come occasione per avanzare.

Crollo di Wall Street dopo i dazi, Trump: Boom in arrivo, Vance: Poteva andare peggio - Il crollo delle Borse americane dopo l'annuncio dei dazi voluti da Donald Trump ha segnato la peggiore giornata per i mercati dal 2020, ma secondo il vicepresidente americano JD Vance "poteva andare peggio". In un’intervista a Newsmax, Vance ha commentato: "È stato un giorno negativo nei mercati, ma il Presidente Trump ha detto, e penso sia corretto, che avremo un boom delle borse a lungo perché stiamo reinvestendo negli Stati Uniti d'America".

Milano apre in forte calo, le Borse europee crollano per i timori sui dazi - Piazza Affari apre l'ultima seduta della settimana in forte ribasso: il Ftse Mib perde l’1,27% a 36.598 punti, appesantito dai timori legati alla nuova ondata di dazi annunciati da Donald Trump. L’effetto si estende alle principali Borse europee, tutte in avvio negativo: il Dax di Francoforte segna -0,60%, il Ftse 100 di Londra -0,59% e il Cac 40 di Parigi -0,77%.

Trump introduce dazi su auto, smartphone, abbigliamento e alimentari: ecco i prodotti e i marchi colpiti - Dagli smartphone alle automobili, dai vestiti agli orologi di lusso, fino al formaggio feta, i nuovi dazi annunciati da Donald Trump minacciano aumenti di prezzo su una vasta gamma di beni di largo consumo. Con una tassa universale del 10% su tutte le importazioni e tariffe fino al 50% per 60 Paesi, l’obiettivo dichiarato è riequilibrare il commercio globale, ma le ripercussioni potrebbero colpire direttamente i consumatori statunitensi.