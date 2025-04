Meloni sui dazi USA: gravi effetti per produttori italiani ed export agroalimentare

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso preoccupazione riguardo all'introduzione di nuovi dazi da parte degli Stati Uniti, sottolineando che tali misure avrebbero "risvolti pesanti per i produttori italiani". Durante la cerimonia di consegna del Premio Maestro dell'Arte della Cucina Italiana nel cortile d'onore di Palazzo Chigi, Meloni ha evidenziato che gli Stati Uniti rappresentano il secondo mercato di destinazione per i prodotti italiani, con un export aumentato del 17% nel 2024.

La premier ha inoltre affermato che l'introduzione di dazi sarebbe "un'ingiustizia anche per molti americani", poiché limiterebbe la possibilità di acquistare e consumare le eccellenze italiane solo a coloro che hanno una maggiore capacità economica. Ha ribadito la necessità di lavorare per scongiurare una guerra commerciale che non avvantaggerebbe né gli Stati Uniti né l'Europa, senza escludere, se necessario, l'adozione di "risposte adeguate a difendere le nostre produzioni".

Meloni ha sottolineato che la difesa dell'agroalimentare è una priorità per il governo fin dall'insediamento, evidenziando gli stanziamenti record, gli investimenti sulla competitività delle filiere, il contrasto alla contraffazione e alla concorrenza sleale, nonché l'attenzione alla formazione dei giovani.

Inoltre, il vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, sarà in visita a Roma dal 18 al 20 aprile. Durante il suo soggiorno, è previsto un incontro con la presidente Meloni, durante il quale si discuterà delle misure protezionistiche annunciate dal presidente Donald Trump e delle possibili contromisure da adottare per tutelare le esportazioni italiane.

Il governo italiano, consapevole dei rischi derivanti da una guerra commerciale, sta lavorando per evitare un'escalation e proteggere le imprese italiane, in particolare nel settore agroalimentare, che potrebbero subire gravi conseguenze dai nuovi dazi statunitensi.

