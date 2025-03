Schlein critica Meloni: Difende gli interessi di Trump e Musk, non quelli italiani

La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha attaccato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per le sue dichiarazioni al Financial Times riguardo ai rapporti tra Italia e Stati Uniti. Schlein accusa Meloni di anteporre gli interessi americani a quelli nazionali, affermando che la premier ha scelto di "indossare il cappellino Maga" e di ammainare le bandiere italiana ed europea da Palazzo Chigi.

Meloni, nell'intervista, ha sottolineato l'importanza dei rapporti con gli Stati Uniti, definendoli "i più importanti che abbiamo" e dichiarando che l'Italia può avere buoni rapporti con gli USA, cercando di evitare scontri con l'Europa e costruendo ponti nell'interesse degli europei. Ha inoltre affermato che il presidente americano non è un avversario, ma "il primo alleato".

Schlein critica anche il sostegno di Meloni alle posizioni del vicepresidente americano J.D. Vance, che in passato ha definito gli europei "parassiti". La leader dem chiede spiegazioni alla premier riguardo alla scelta di considerare Trump come "primo alleato", soprattutto in vista dell'imposizione dei dazi USA del 25% sulle merci italiane a partire dal 2 aprile, che avranno ripercussioni su imprese, lavoratori e famiglie italiane.

Schlein accusa il governo Meloni di trasformarsi in un "cavallo di Troia" dell'amministrazione Trump all'interno dell'Unione Europea, servendo gli interessi degli oligarchi americani nel continente. Sottolinea la gravità di questa situazione per l'Italia, membro fondatore dell'UE, e invita a fermare questa deriva, difendendo gli interessi nazionali e l'orgoglio italiano ed europeo.

Nell'intervista al Financial Times, Meloni ha dichiarato di essere d'accordo con le critiche mosse all'Europa dal vicepresidente americano Vance, affermando che "l'Europa si è un po' persa". Ha inoltre definito "infantile" l'idea che l'Italia debba scegliere tra USA e UE, sottolineando che l'Italia può avere buoni rapporti con gli Stati Uniti e, se possibile, evitare scontri con l'Europa, costruendo ponti nell'interesse degli europei.

Queste dichiarazioni hanno suscitato reazioni anche da parte di altri esponenti politici. Il senatore del PD Antonio Misiani ha commentato che la strategia di Meloni verso Trump è "inginocchiarsi e sperare nella clemenza", accusando la destra italiana di essere sovranista con i più deboli e servile con i forti.

