Bolzano, morto bimbo di 3 anni: la madre indagata per omicidio volontario e maltrattamenti

La Procura di Bolzano ha avviato un'indagine per omicidio volontario in presenza di maltrattamenti nei confronti della madre di Muhammad, un bambino di tre anni di origine pakistana residente a Brunico, morto il 26 dicembre all'ospedale di Bolzano. Il 23 dicembre, il personale del 118 e i carabinieri erano intervenuti per soccorrere il piccolo, trovato in condizioni gravissime.

La madre, presente nell'abitazione al momento dei fatti, aveva riferito che il bambino era caduto. Tuttavia, i medici dell'ospedale di Bolzano hanno rilevato numerosi lividi ed ematomi sul corpo del bambino, sollevando sospetti su possibili maltrattamenti. Le gravi lesioni cerebrali riscontrate hanno portato a ipotizzare che fossero conseguenza di atti dolosi.

Il 30 dicembre è stata eseguita un’autopsia, ma i risultati preliminari non hanno fornito conferme definitive alle ipotesi investigative. Nonostante ciò, non si escludono azioni dolose. La Procura ha disposto ulteriori accertamenti per chiarire le circostanze della tragedia.

