Bergamo al primo posto per qualità della vita in Italia: superate Trento e Bolzano

Bergamo conquista il primo posto nella classifica della Qualità della Vita stilata dal Sole 24 Ore, giunta alla 35esima edizione. L'indagine, che analizza il benessere in Italia attraverso 90 indicatori suddivisi in sei categorie, ha premiato per la prima volta la provincia bergamasca, scalzando Trento e Bolzano, rispettivamente al secondo e terzo posto.

Le grandi città registrano un netto peggioramento: Milano scivola al 12° posto, pur restando prima in Affari e Lavoro, mentre Firenze, con un calo di 30 posizioni, scende al 36° posto, nonostante la leadership nell'indice della Qualità della Vita delle donne. Roma crolla al 59° posto, seguita da Torino al 58°. Napoli si piazza penultima, con Reggio Calabria ultima in classifica.

Tra le città che migliorano spicca Bari, che guadagna quattro posizioni arrivando al 65° posto. Le grandi aree metropolitane risentono di nuovi indicatori introdotti, come la disuguaglianza nei redditi e le mensilità necessarie per acquistare casa, presenti nella categoria Ricchezza e consumi. Anche il dato del Pil pro capite mostra una crescita maggiore al Sud rispetto al Nord.

La classifica generale premia le medie province: oltre a Bergamo, troviamo Monza e Brianza al quarto posto, seguita da Cremona, Udine, Verona e Vicenza. Bologna, unica grande città nella top 10, si piazza nona. Ascoli Piceno chiude al decimo posto.

Tra le classifiche di tappa spiccano Brescia per Ambiente e Servizi, Bolzano per Demografia, Salute e Società, Ascoli Piceno per Giustizia e Sicurezza, e Trieste per Cultura e Tempo Libero. Biella si distingue nella categoria Ricchezza e Consumi. Firenze vince la classifica sulla Qualità della Vita delle donne, grazie a parametri come occupazione femminile, imprese rosa e quota di laureate.

Questa edizione introduce 27 nuovi indicatori, tra cui i rischi ambientali e la sicurezza abitativa, evidenziando l'evoluzione delle priorità sociali. La top 10 conferma il predominio delle province del Nord e del Nord-Est, mentre le ultime 25 posizioni sono occupate quasi interamente da province del Mezzogiorno.

