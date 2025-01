Bolzano: bimba di sei anni lasciata sola sulle piste dai genitori per sciare

Una bambina di sei anni, di origine slovacca, è stata trovata sola nei pressi di un rifugio sulle piste di Monte Elmo, nella località sciistica di Sesto. I genitori, in vacanza nell'area, hanno lasciato la figlia incustodita per quasi due ore per dedicarsi allo sci. La piccola è stata notata da altre persone, che hanno segnalato la situazione ai carabinieri della stazione locale.

Secondo quanto ricostruito, i genitori ritenevano sicuro lasciare la bambina in un'area pubblica per il tempo necessario a completare diverse discese lungo il comprensorio sciistico Monte Elmo-Tre Cime. Al loro ritorno, hanno trovato i militari ad attenderli. I carabinieri, impiegati nei servizi di vigilanza ordinaria dell'area, hanno preso in carico il caso e informato l'autorità giudiziaria ordinaria e dei minori.

Bergamo al primo posto per qualità della vita in Italia: superate Trento e Bolzano - Bergamo conquista il primo posto nella classifica della Qualità della Vita stilata dal Sole 24 Ore, giunta alla 35esima edizione. L'indagine, che analizza il benessere in Italia attraverso 90 indicatori suddivisi in sei categorie, ha premiato per la prima volta la provincia bergamasca, scalzando Trento e Bolzano, rispettivamente al secondo e terzo posto.

Bolzano: aggressione e tentata violenza su ragazze, arrestato un 25enne - A Bolzano un uomo ha tentato di aggredire sessualmente due ragazze. Le vittime, in stato di shock, hanno riportato che l'aggressore, un cittadino armeno di 25 anni, le ha seguite e poi aggredite mentre si trovavano in strada. La situazione è rapidamente degenerata quando uno dei familiari delle ragazze, accorso in loro aiuto, è stato anch'egli aggredito dall'uomo.

Caffè al bar - prezzo +14 -3% in 3 anni: Bolzano la città più cara - Aumentano i prezzi del caffè al bar del 14,3% in tre anni da luglio 2021 a luglio 2024. E' quanto rileva Fipe, in occasione della Giornata internazionale del caffè, in una indagine per l'Adnkronos. Si tratta di un aumento maggiore rispetto all'aumento dei prezzi dei vari prodotti al bar, dai cornetti alle paste e al cappuccino, che nello stesso periodo hanno segnato +13%.