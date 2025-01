Abusi sessuali nella Chiesa di Bolzano e Bressanone: 67 casi emersi dal rapporto legale

Accertati 67 episodi di abusi sessuali nella Chiesa altoatesina tra il 1963 e il 2023, secondo un rapporto stilato dallo studio legale Westpfahl-Spilker-Wastl di Monaco di Baviera su incarico della Diocesi di Bolzano e Bressanone. Gli abusi coinvolgono 24 sacerdoti e 59 vittime, con un’età media degli aggressori tra i 28 e i 35 anni e quella delle vittime tra gli 8 e i 14 anni. Poco più della metà delle vittime è di sesso femminile.

Bolzano: bimba di sei anni lasciata sola sulle piste dai genitori per sciare - Una bambina di sei anni, di origine slovacca, è stata trovata sola nei pressi di un rifugio sulle piste di Monte Elmo, nella località sciistica di Sesto. I genitori, in vacanza nell'area, hanno lasciato la figlia incustodita per quasi due ore per dedicarsi allo sci.

Bergamo al primo posto per qualità della vita in Italia: superate Trento e Bolzano - Bergamo conquista il primo posto nella classifica della Qualità della Vita stilata dal Sole 24 Ore, giunta alla 35esima edizione. L'indagine, che analizza il benessere in Italia attraverso 90 indicatori suddivisi in sei categorie, ha premiato per la prima volta la provincia bergamasca, scalzando Trento e Bolzano, rispettivamente al secondo e terzo posto.

Bolzano: aggressione e tentata violenza su ragazze, arrestato un 25enne - A Bolzano un uomo ha tentato di aggredire sessualmente due ragazze. Le vittime, in stato di shock, hanno riportato che l'aggressore, un cittadino armeno di 25 anni, le ha seguite e poi aggredite mentre si trovavano in strada. La situazione è rapidamente degenerata quando uno dei familiari delle ragazze, accorso in loro aiuto, è stato anch'egli aggredito dall'uomo.