Festeggia il capodanno lunare in GTA Online

Ricompense doppie nelle gare stunt dell’Anno del serpente, nuovi collezionabili Yuanbao, regali delle feste e altro

Inizia l'Anno del serpente con il rombo del nitro in tre nuove gare stunt del capodanno lunare, con tanto di fuochi d'artificio e lanterne, che metteranno alla prova le tue abilità.

I festeggiamenti di questo capodanno lunare in GTA Online includono anche speciali regali a tema, nuovi collezionabili Yuanbao, bonus per i night club e altro. Dettagli di seguito

Gare stunt del capodanno lunare

Gareggia insieme a un massimo di 15 giocatori e utilizzate il nitro per sfrecciare attraverso i checkpoint e sgommare in pista, mentre fuochi d'artificio e lanterne di carta riempiono i cieli di Los Santos nelle gare stunt a tema capodanno lunare.

Partecipa a una delle nuove gare dirigendoti alla serie in evidenza di Legion Square e ottieni GTA$ e RP doppi e la livrea a tempo limitato capodanno lunare per la Maibatsu Penumbra FF (sportiva, 30% di sconto) fino al 12 febbraio. La livrea verrà consegnata entro 72 ore dal completamento.

Questa settimana, vincendo due gare stunt qualsiasi, completerai anche la sfida settimanale e ti aggiudicherai 100.000 GTA$ aggiuntivi.

Nuovi collezionabili Yuanbao

Con il nuovo anno, invita la prosperità nella tua vita e vai alla ricerca dei nuovi collezionabili Yuanbao nascosti a Los Santos. Ognuno fornisce GTA$ e RP, oltre a un bonus speciale dopo averli raccolti tutti e 36. Se ti serve una mano per trovarli a Southern San Andreas, potenzia il Benefactor Terrorbyte alla fabbrica tessile con il nuovo Scanner di collezionabili di Agents of Sabotage.

Regali del capodanno lunare

Accedi per giocare a GTA Online fino al 12 febbraio per ricevere una serie di regali del capodanno lunare, tra cui il completo Yogarishima serpente nero, la giacca di pelle serpente rossa, il ciondolo anima di serpente, il ciondolo re serpente, il cappellino anima serpente rosso e il cappellino re serpente grigio. Inoltre, trovando tutti e 36 i collezionabili Yuanbao entro il 12 febbraio, otterrai il completo Santo Capra serpente d'oro.

Bonus per i night club

Tieni alto il volume della festa gestendo il tuo night club per ottenere GTA$ doppi sui guadagni giornalieri del night club e ricevere GTA$, RP e prodotti doppi nelle missioni di recupero di prodotti per il night club di Yohan, mentre accompagni i festaioli nell'anno nuovo.

Se ti interessa metterti dall'altro lato della corda di velluto, questo è il momento giusto: approfitta del 30% di sconto sui night club e sulle relative migliorie e modifiche per tutta la settimana.

Autosalone Premium Deluxe Motorsport

Simeon ha scelto con grande attenzione una selezione di veicoli strabilianti per il suo autosalone, con tanto di moto personalizzata, un'auto sportiva scontata e altro:

Western Daemon (moto)

Hijak Ruston (sportiva, 30% di sconto)

Dundreary Landstalker XL (SUV)

Dewbauchee Rapid GT (sportiva)

Canis Bodhi (fuoristrada)

Autosalone Luxury Autos

Questa settimana, l'autosalone Luxury Autos presenta due veicoli straordinari in vetrina: la Invetero Coquette D1 (sportiva classica) e la Grotti Turismo Omaggio (supercar).

Altri veicoli in offerta questa settimana

Vinci la serie di gare dell'Autoraduno di LS per tre giorni consecutivi per ottenere l’Übermacht Rebla GTS (SUV).

Hao ha trasformato la Grotti Turismo Classic (sportiva classica) nel suo ultimo veicolo di prova premium, un vero capolavoro. Vai alla sua officina nell'Autoraduno di LS per vedere questo veicolo iconico, trasformato con personalizzazioni di primissima fascia.

Metti alla prova le tue abilità con Lampadati Pigalle (sportiva classica, 30% di sconto), Benefactor Feltzer (sportiva) e Declasse Vamos (muscle car, 30% di sconto) nell'area di prova.

Gira la ruota fortunata del Casinò e Resort Diamond per provare a vincere la Grotti Stinger GT (sportiva classica).

SCONTI

Domina i cieli con stile e furtività al comando del Buckingham Volatus (elicottero). Questo capolavoro elegante e aerodinamico può essere tuo con il 40% di sconto fino al 29 gennaio sul sito di Elitás Travel. Scopri tutti gli ultimi sconti:

Night club: 30% di sconto

Migliorie e modifiche per night club: 30% di sconto

Buckingham Volatus (elicottero): 40% di sconto

Annis 300R (sportiva): 30% di sconto

Maibatsu Penumbra FF (sportiva): 30% di sconto

Invetero Coquette D10 (sportiva): 30% di sconto

Albany V-STR (sportiva): 30% di sconto

Lampadati Pigalle (sportiva classica): 30% di sconto

Declasse Vamos (muscle car): 30% di sconto

Hijak Ruston (sportiva): 30% di sconto

Inventario e sconti del Furgone delle armi

El Strickler (solo su PS5 e Xbox Series X|S, 10% di sconto e gratis per gli abbonati a GTA+) | Fucile pesante (50% di sconto per gli abbonati a GTA+) | Mitra tattico (30% di sconto) | Moschetto | Up-n-Atomizer | Coltello | Granate | Mine di prossimità | Tubi bomba | Giubbotto antiproiettile

