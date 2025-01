Djokovic, ritiro dall'Australian Open e futuro incerto: Voglio vincere ancora

Novak Djokovic, 37 anni, ha dovuto ritirarsi durante la semifinale dell'Australian Open contro Alex Zverev a causa di un infortunio muscolare. L'ex numero uno del mondo ha ammesso che la sua presenza futura a Melbourne e la prosecuzione della carriera non sono certe. "Non so, è possibile. Voglio andare avanti, qui ho avuto i più grandi successi della mia carriera. Se sto bene e sono motivato, non vedo un motivo per non tornare, ma c'è sempre una possibilità contraria. Questo Slam sarà sempre nel mio cuore", ha dichiarato il campione serbo.

Djokovic ha spiegato che gli infortuni stanno diventando un problema ricorrente negli ultimi anni, citando il ritiro al Roland Garros per una lesione al menisco. "Negli ultimi anni mi sono infortunato spesso, non so perché. Voglio vincere altri Slam. All'Australian Open ho fatto il massimo per gestire l'infortunio, ma dopo il match con Alcaraz non ho potuto allenarmi fino a un'ora prima della sfida con Zverev. La fisioterapia e la fasciatura mi hanno aiutato, ma alla fine del primo set il dolore era troppo forte", ha aggiunto Djokovic.

Nonostante il tentativo di recuperare, il fisico non ha retto. "Se avessi vinto il primo set, avrei provato a continuare, ma sarebbe stato impossibile reggere altre due o tre ore di gioco intenso", ha confessato. Djokovic ha anche parlato della possibilità di cambiare coach, valutando la collaborazione con Andy Murray: "Parlerò con Andy, il mio feedback è positivo. Valuteremo insieme i prossimi passi. Sono soddisfatto del match contro Alcaraz, ma la semifinale non basta, visti i miei standard".

L'obiettivo ora è recuperare per i prossimi tornei. "Tra poche settimane dovrei giocare a Doha, ma vediamo come risponde il corpo alle terapie. In passato ho recuperato velocemente", ha concluso Djokovic, lasciando aperti interrogativi sul prosieguo della carriera.

