Meteo, giorni della merla minacciati da un ciclone: pioggia, neve e maltempo sulla fine di gennaio

Il maltempo colpirà l'Italia con forza la prossima settimana, compromettendo i tradizionali giorni della merla. Un nuovo ciclone proveniente dal Nord Atlantico porterà piogge intense e nevicate, con i giorni critici che si concentreranno su lunedì 27, martedì 28 e mercoledì 29 gennaio. Le regioni più colpite saranno il Nord, in particolare la Liguria e il Nord-est, dove si prevedono accumuli di pioggia tra 200 e 300 mm in poche ore, causando il rischio di nubifragi.

Le nevicate interesseranno l'arco alpino, soprattutto i settori centro-orientali, con fiocchi attesi già dai 500/600 metri di quota. Nonostante il periodo invernale, le temperature rimarranno relativamente miti per via dei venti umidi di origine meridionale richiamati dal ciclone.

Il maltempo si estenderà gradualmente anche al resto del Paese, con un miglioramento previsto nella seconda parte della settimana, tra il 30 e il 31 gennaio, quando si attendono più spazi di sole. Resta incerta l'evoluzione per febbraio, che potrebbe segnare il ritorno di un inverno più rigido, condizionato dall'attività del vortice polare.

