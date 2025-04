Meteo, tre vortici atlantici sull'Italia: temporali e clima instabile fino a domenica

Tre vortici ciclonici in discesa dal Nord Europa stanno attraversando l’Italia, portando una fase di maltempo marcato che durerà almeno fino a domenica. Il primo nucleo, già attivo tra Islanda e Regno Unito, ha colpito con forza il Nord-Ovest e si muove verso il Centro-Sud. Le prossime 48 ore saranno caratterizzate da rovesci e temporali diffusi, accompagnati da un generale calo delle temperature e da venti di burrasca in particolare sulla Sardegna. Previsti anche fiocchi di neve sulle Alpi.

Il secondo vortice, in arrivo dalla Germania, transiterà sull'Italia tra il 24 e il 25 aprile. Nella giornata del 25 aprile, Festa della Liberazione, sono attesi temporali mattutini sul Nord-Est, seguiti da forti rovesci nelle Marche, in estensione a tutto il Centro e alla Puglia nel pomeriggio. Ampie schiarite altrove.

Il terzo nucleo, atteso per domenica 27, seguirà una traiettoria più occidentale e dovrebbe generare instabilità localizzata su Alpi occidentali, Liguria, Toscana, Lazio e Sardegna. Nelle altre regioni prevarrà il sole, ma le temperature massime resteranno sotto i 25°C.

Secondo Andrea Garbinato de iLMeteo.it, l’assenza dell’alta pressione e la debolezza dell’Anticiclone delle Azzorre consentono alle perturbazioni atlantiche di penetrare agevolmente verso il Mediterraneo, rendendo questo aprile uno dei più freddi e piovosi degli ultimi decenni in Italia.

Le previsioni meteo

Giovedì 24 aprile : instabilità sul Triveneto e Centro-Sud, piogge su Campania e Puglia.

Venerdì 25 aprile : instabile su Nord-Est, temporali al Centro e al Sud, specie in Puglia.

Sabato 26 aprile : più stabile al Nord e Centro, instabile sulle regioni peninsulari del Sud.

Domenica 27 aprile: locali acquazzoni su Nord-Ovest e Centro tirrenico, soleggiato altrove.

Dalla prossima settimana è previsto il ritorno dell’anticiclone, con un clima più stabile ma ancora con rovesci pomeridiani al Centro-Sud. Intanto, le analisi di ECMWF segnalano un’anomalia termica globale di +0,6°C rispetto alla media 1991-2020, confermando il trend del riscaldamento globale in atto.

