Previsioni Meteo, anticiclone africano sull'Italia: ponte del 1° maggio con sole e temperature estive

Dopo piogge e temporali, l'Italia si prepara ad accogliere un'ondata di caldo portata dall'anticiclone africano, proprio in occasione del ponte del 1° maggio. Prima della stabilità, una perturbazione atlantica attraverserà il Paese. Oggi, 26 aprile, mentre le ultime piogge si allontanano dal Sud, un nuovo fronte instabile raggiungerà il Nordovest, portando precipitazioni su Alpi e Prealpi piemontesi in serata.

Domenica 27 aprile una perturbazione dalla Francia peggiorerà il tempo su Nordovest, Sardegna, Toscana, Umbria, Lazio e parte della Campania, accompagnata da temporali e un generale calo delle temperature. Lunedì 28 aprile la bassa pressione sul Tirreno manterrà instabilità su Isole Maggiori e Centro-Sud, mentre al Nord inizierà ad avanzare l'anticiclone subtropicale.

Da martedì 29 aprile, l'anticiclone africano si estenderà su tutta l'Italia, riportando il sole e temperature in deciso aumento. Fino al 4 maggio, il bel tempo dominerà la Penisola con valori termici quasi estivi: a Firenze previsti 27°C già da martedì, con diffuse massime tra 24°C e 26°C in molte regioni. Per il 1° e 2 maggio si attendono picchi di 30°C.

Previsioni Meteo

Sabato 26 : Nord con cielo nuvoloso e piogge su Piemonte e Dolomiti in serata; Centro con nubi sulle Adriatiche e più sole altrove; Sud con piogge alternate a schiarite.

Domenica 27 : piogge su Piemonte e Alpi al Nord; maltempo su Sardegna, Toscana, Umbria e Lazio al Centro; peggiora in Campania al Sud.

Lunedì 28: nubi irregolari al Nord; instabilità con temporali e schiarite al Centro; rovesci e aperture al Sud.

Da martedì 29 aprile previsto tempo stabile e temperature in aumento su tutta la Penisola.

