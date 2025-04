Previsioni meteo dal 25 aprile al 1° maggio: tra rovesci, schiarite e anticiclone in arrivo

Il meteo inizia a migliorare sull’Italia proprio in occasione dei ponti del 25 aprile e del 1° maggio. Dopo settimane di instabilità, da oggi, 25 aprile, la situazione evolve gradualmente verso condizioni più stabili. Le previsioni annunciano l’arrivo di un anticiclone, che porterà sole e temperature più miti da nord a sud, con un quadro che migliora tra Milano, Roma, Napoli e Palermo.

Per sabato 26 aprile, giornata dei funerali di Papa Francesco a Roma, con oltre 200mila persone previste, il rischio pioggia è escluso. Le temperature si manterranno intorno ai 25 gradi, con venti deboli e tempo più soleggiato rispetto al 25 aprile, caratterizzato da rovesci soprattutto su Nord-Est e versante adriatico.

Domenica 27 aprile è previsto il passaggio di un ultimo nucleo freddo sulle Alpi occidentali, diretto verso il Mediterraneo. Questo porterà precipitazioni su Piemonte e Liguria al mattino, e nel pomeriggio su Sardegna, Toscana e Lazio. Sul resto del Paese il clima sarà più stabile e gradevole.

Lunedì 28 aprile la settimana si aprirà con instabilità al Centro-Sud e sulle isole maggiori, dove non si escludono temporali e locali grandinate, specie su Sicilia e Sardegna. Martedì 29, però, si attende un miglioramento più deciso grazie all'espansione dell’anticiclone africano, che porterà alta pressione su gran parte del Mediterraneo e dell’Europa centrale.

Il bel tempo dominerà almeno fino al 4 maggio, con prevalenza di sole e assenza di piogge, salvo per qualche temporale sulle Alpi e aree adriatiche martedì. Le temperature saliranno fino a 24-25 gradi, soprattutto al Centro-Nord, garantendo condizioni ideali per il secondo ponte festivo.

