Djokovic-Zverev: orario, precedenti e dove vederla in tv agli Australian Open 2025

La semifinale maschile degli Australian Open 2025 vedrà affrontarsi il serbo Novak Djokovic e il tedesco Alexander Zverev. L'incontro è fissato per venerdì 24 gennaio alle 4:30 ora italiana sulla Rod Laver Arena di Melbourne. Djokovic, dieci volte campione a Melbourne, ha raggiunto la semifinale dopo aver superato Carlos Alcaraz nei quarti di finale. Zverev, attualmente numero due del mondo, ha ottenuto il passaggio al turno successivo eliminando Tommy Paul.

I due tennisti si sono già affrontati dieci volte in carriera, con Djokovic in vantaggio per sette vittorie a tre. La semifinale sarà trasmessa in diretta su Eurosport 1 HD e Eurosport 2 HD, con diretta streaming disponibile su Discovery+, Sky Go, NOW e Dazn.

In caso di vittoria, il serbo affronterà in finale il vincente dell'altra semifinale, che vedrà opposti Jannik Sinner e Ben Shelton. La finale maschile è in programma domenica 26 gennaio.

