Sinner assente alla cerimonia al Quirinale con Mattarella: riposo dopo il trionfo agli Australian Open

Jannik Sinner, campione degli Australian Open, non parteciperà alla cerimonia al Quirinale prevista per mercoledì 29 gennaio, dove il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella avrebbe celebrato i successi del tennis italiano. Il numero uno del mondo, a causa di un affaticamento dovuto agli sforzi sostenuti a Melbourne, ha ricevuto il consiglio dei medici di osservare un riposo assoluto.

La sua presenza era stata messa in dubbio già il giorno dopo la vittoria a Melbourne, quando Sinner aveva dichiarato: "Non so ancora se andrò, devo decidere".

Nonostante le incertezze, il presidente della FITP Angelo Binaghi aveva espresso ottimismo sulla sua partecipazione, confidando che il tennista sarebbe stato al Quirinale per celebrare l'incredibile stagione 2024 del tennis italiano. Tuttavia, l'assenza di Sinner alla cerimonia è ora confermata.

