Danielle Collins mantiene la promessa: vacanza di lusso alle Bahamas dopo l'Australian Open

La tennista americana Danielle Collins, attuale numero 12 del mondo, ha mantenuto la promessa fatta durante l'Australian Open, utilizzando il premio in denaro per una lussuosa vacanza alle Bahamas. Dopo aver eliminato la favorita locale Destanee Aiava al secondo turno a Melbourne Park, Collins ha affrontato una reazione ostile da parte del pubblico. In risposta, ha dichiarato che i biglietti acquistati dai contestatori stavano finanziando la sua prossima vacanza.

Successivamente, Collins ha condiviso un video sui social media che la ritrae mentre si gode il soggiorno alle Bahamas con amici. Nel video, si vede anche mentre gioca a pickleball e replica il gesto di schiaffeggiarsi il fondoschiena dopo aver vinto un punto, gesto che aveva già fatto durante la vittoria su Aiava, suscitando l'ira del pubblico.

Nonostante sia stata nuovamente fischiata durante la sconfitta al terzo turno contro Madison Keys, Collins è rimasta impassibile, sottolineando che nessuno è rimasto ferito e che le persone dovrebbero prendere le cose con più leggerezza. Ha guadagnato 290.000 dollari australiani (circa 178.000 dollari) per aver raggiunto il terzo turno, somma che ha finanziato il suo lussuoso viaggio.

La tennista ha condiviso il video della sua vacanza sul suo profilo Instagram, accompagnato dalla didascalia: "Questa vacanza a cinque stelle è offerta da @coralsands_harbourisland".

