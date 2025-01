Jannik Sinner rinuncia al torneo di Rotterdam: priorità al riposo dopo l'Australian Open

Jannik Sinner non parteciperà all'ATP 500 di Rotterdam, in programma dall'1 al 9 febbraio. Il tennista italiano, dopo il successo agli Australian Open, ha deciso di prendersi un periodo di riposo, rinviando il ritorno in campo. L'annuncio è stato comunicato ufficialmente dall'organizzazione del torneo, che ha riportato le parole di Sinner: "Dopo aver consultato il mio team, abbiamo preso la difficile decisione di ritirarci dall'ABN AMRO Open. Il mio corpo necessita di tempo per recuperare dopo la lunga esperienza in Australia".

Sinner, campione in carica del torneo olandese, ha aggiunto: "Ho grandi ricordi della vittoria al Rotterdam Ahoy l'anno scorso davanti a un pubblico straordinario e spero di tornarci presto".

Anche Richard Krajicek, direttore del torneo, ha commentato la notizia: "L'Australian Open è stato impegnativo per Jannik. È un vero peccato, sia per lui che per noi, che i suoi sforzi lo abbiano costretto a rinunciare a partecipare a Rotterdam".

La decisione sottolinea l'importanza del recupero fisico per Sinner, che guarda già ai prossimi impegni della stagione.

