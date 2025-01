La Stagione 2 di Black Ops 6 e Warzone arriva il 28 gennaio

La Stagione 2 arriva la prossima settimana, il 28 gennaio, sconvolgendo il nuovo ordine di Avalon. Preparatevi a una quantità massiccia di nuovi contenuti, tra cui cinque mappe Multiplayer, più di sei nuove armi, una nuova mappa Zombi, modalità a tempo limitato a tema San Valentino e altro ancora.

Di seguito maggiori dettagli. Il trailer della stagione 2 è disponibile a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=SXpnKJBhL48&t=1s

Multiplayer

Cinque Nuove Mappe : Schieratevi su tre nuove mappe al lancio: godetevi l’opulenza dell’attico di un boss del crimine di Avalon in Bounty ; trasformate il furto di veicoli di lusso in guadagni sul mercato nero in Dealership ; e lottate per la vostra vita su uno yacht rubato nella mappa Lifeline Strike . Più avanti nella stagione, salite su un treno ad alta velocità per vendicarvi nella nuova mappa Bullet Strike e prendete il volo con il ritorno di Grind di Black Ops II.

Nuove Modalità e Modalità a Tempo Limitato di San Valentino : Potenziate i vostri operatori ottenendo eliminazioni in Overdrive e mettete alla prova le vostre abilità con loadout casuali in Gun Game. Per gli amanti dei combattenti, provate Third Wheel Gunfight e Couples Dance Off.

: Potenziate i vostri operatori ottenendo eliminazioni in Overdrive e mettete alla prova le vostre abilità con loadout casuali in Gun Game. Per gli amanti dei combattenti, provate Third Wheel Gunfight e Couples Dance Off. Attrezzature Aggiuntive : Ampliate i vostri orizzonti tattici con il nuovo Perk Slipstream e lo Scorestreak War Machine.

: Ampliate i vostri orizzonti tattici con il nuovo Perk Slipstream e lo Scorestreak War Machine. Classificate della Stagione 2: Aspettatevi una nuova stagione di gioco in modalità classificata nel Multiplayer, con nuove ricompense da guadagnare.

Zombi

Nuova mappa The Tomb : Catacombe maledette custodiscono un portale verso il Dark Aether. Seguite le orme di un esploratore condannato mentre continuate la ricerca del leggendario Artefatto della Sentinella.

: Catacombe maledette custodiscono un portale verso il Dark Aether. Seguite le orme di un esploratore condannato mentre continuate la ricerca del leggendario Artefatto della Sentinella. Contenuti di Gioco Aggiuntivi : Tenete tutti i pericoli sotto controllo con l’aggiunta del Perk Death Perception. Inoltre, masticate tre nuovi GobbleGum e brandite la potente War Machine per un attacco esplosivo.

: Tenete tutti i pericoli sotto controllo con l’aggiunta del Perk Death Perception. Inoltre, masticate tre nuovi GobbleGum e brandite la potente War Machine per un attacco esplosivo. Nuovo Nemico, Arma Meraviglia e altro : Affrontate l’elettrizzante Shock Mimic, brandite il mortale Staff of Ice, utilizzate un nuovo tipo di pericolo controllato dal giocatore; le Aetheric Lanterns, e trafiggete i vostri nemici con la Arrow Trap.

: Affrontate l’elettrizzante Shock Mimic, brandite il mortale Staff of Ice, utilizzate un nuovo tipo di pericolo controllato dal giocatore; le Aetheric Lanterns, e trafiggete i vostri nemici con la Arrow Trap. Nuovi Aggiornamenti alla Qualità della Vita: Pausa in co-op, Tracciamento delle Sfide, Impostazioni HUD Personalizzate e altro ancora in arrivo nella Stagione 2.

Call of Duty: Warzone

Nella Stagione 2 il team si è concentrato sull’ottimizzazione del gameplay, miglioramenti della qualità della vita e risoluzione di bug persistenti.

il team si è concentrato sull’ottimizzazione del gameplay, miglioramenti della qualità della vita e risoluzione di bug persistenti. Nuovo Perk : Rigenerate la vostra armatura con il nuovo Perk Reactive Armor al lancio. A metà stagione, ottenete il Perk Low Profile, migliorando la vostra velocità di movimento quando siete accovacciati, proni e abbattuti.

: Rigenerate la vostra armatura con il nuovo Perk Reactive Armor al lancio. A metà stagione, ottenete il Perk Low Profile, migliorando la vostra velocità di movimento quando siete accovacciati, proni e abbattuti. Classificate della Stagione 2: Preparatevi per una nuova stagione di Warzone in modalità classificata nel Battle Royale, con nuove ricompense.

In Tutte le Modalità

Dettagli sulle Armi : Ottenete 10 nuove armi durante la Stagione 2, tra cui il fucile d’assalto Cypher 091, la mitragliatrice PPSh-41, la mitragliatrice leggera Feng 82 e il fucile di precisione TR2. Un set di nuove armi incentrate sul corpo a corpo a metà stagione. Inoltre, potete sbloccare nuovi accessori per armi e altro ancora.

: Ottenete 10 nuove armi durante la Stagione 2, tra cui il fucile d’assalto Cypher 091, la mitragliatrice PPSh-41, la mitragliatrice leggera Feng 82 e il fucile di precisione TR2. Un set di nuove armi incentrate sul corpo a corpo a metà stagione. Inoltre, potete sbloccare nuovi accessori per armi e altro ancora. Battle Pass e BlackCell : Il nuovo Battle Pass della Stagione 2 offre una quantità impressionante di nuovi contenuti, tra cui livelli gratuiti e tre armi base insieme a ricompense come nuovi progetti di armi, skin per operatori e altro ancora.

: Il nuovo Battle Pass della Stagione 2 offre una quantità impressionante di nuovi contenuti, tra cui livelli gratuiti e tre armi base insieme a ricompense come nuovi progetti di armi, skin per operatori e altro ancora. Operatori della Stagione 2: Il tecnologico Vortex è il protagonista come Operatore BlackCell, accompagnato dall’Operatore del Battle Pass Nocturne. Inoltre, prendete il controllo dell’assassino cibernetico Terminator in arrivo nel Negozio insieme ad altri incredibili Bundle.

