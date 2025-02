La Stagione 2 Furiosa di Black Ops 6 e Warzone disponibile oggi

In arrivo l’incredibile collaborazione con le Tartarughe Ninja e tantissime novità per il Multiplayer, Zombi e Warzone.

La Stagione 2 Furiosa di Call of Duty: Black Ops 6 arriva il 20 febbraio e introduce una collaborazione entusiasmante con le Tartarughe Ninja con una serie di contenuti ed eventi a tema, oltre ad arricchire il gioco con nuove mappe Multiplayer , sei nuove armi, la modalità Directed Mode per "The Tomb" e molto altro.

Di seguito i principali aggiornamenti.

Multiplayer

Nuove Mappe: Grind Ooze - Questa mappa trasforma il classico skatepark in un'arena contaminata dal mutageno. Le rampe, gli half-pipe e le strutture in cemento ora brillano di neon e graffiti ispirati alle Tartarughe Ninja, offrendo un mix perfetto tra verticalità e coperture strategiche. I giocatori possono sfruttare la mobilità elevata per movimenti rapidi, combinando parkour e combattimenti frenetici a corto raggio. Bullet Strike - Un'esperienza adrenalinica ambientata su un treno in corsa ad alta velocità. I combattimenti si svolgono sia all'interno dei vagoni, dove gli scontri ravvicinati mettono alla prova riflessi e precisione, sia sul tetto, un'area più esposta ma con visuali ampie per chi ama le armi a lungo raggio. Attenzione alle porte automatiche e agli improvvisi cambi di layout dovuti al movimento del treno

Modalità TMNT Moshpit: Un evento a tempo limitato che permette ai giocatori di combattere ispirandosi allo stile delle Tartarughe Ninja. Con armi e abilità speciali, i fan potranno sfoderare mosse iconiche e tattiche uniche per dominare la battaglia.

Potenziamenti Speciali: Attivando lo Scorestreak TMNT, i giocatori ottengono una delle abilità speciali ispirate alle Tartarughe: Leonardo eccelle nella furtività, Donatello individua nemici ed equipaggiamenti attraverso i muri, Michelangelo potenzia i compagni con la sua "Pizza Box" e Raffaello utilizza Shuriken illimitati. Un vero tributo alle leggendarie TMNT.

Attivando lo Scorestreak TMNT, i giocatori ottengono una delle abilità speciali ispirate alle Tartarughe: Leonardo eccelle nella furtività, Donatello individua nemici ed equipaggiamenti attraverso i muri, Michelangelo potenzia i compagni con la sua "Pizza Box" e Raffaello utilizza Shuriken illimitati. Un vero tributo alle leggendarie TMNT. Nuovi Equipaggiamenti: Il Perk "Hunter’s Instinct" migliora il rilevamento dei nemici, mentre il Wildcard "Flyswatter" aiuta a neutralizzare minacce aeree.

Zombi

Modalità "The Tomb – Directed Mode" : Un'esperienza personalizzabile che permette ai giocatori di modificare vari parametri della partita, rendendo l'azione ancora più dinamica.

: Un'esperienza personalizzabile che permette ai giocatori di modificare vari parametri della partita, rendendo l'azione ancora più dinamica. Modalità "Cowabunga Cranked": Un mix esplosivo tra la frenesia di Cranked e l'universo TMNT: i giocatori devono eliminare zombi rapidamente per non essere eliminati dal tempo, con effetti sonori e visivi ispirati alle Tartarughe Ninja.

Warzone

Nuovo Perk "Reactive Armor": Rigenera l'armatura nel tempo, offrendo una protezione aggiuntiva in battaglia.

Contenuti Generali