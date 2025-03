Call of Duty: Black Ops 6 - Disponibile il trailer della Stagione 03

La Stagione 03 di Call of Duty: Black Ops 6, in arrivo il 2 aprile, introduce nuove mappe multiplayer, modalità classiche, armi letali e il ritorno tanto atteso della storica Mappa Verdansk in Call of Duty: Warzone.

A seguire, le principali novità in arrivo nella nella Stagione 03 nel trailer ufficiale.

Trailer S3 Zombi - ? Shattered Veil | Call of Duty: Black Ops 6 Zombi (https://www.youtube.com/watch?v=8pHbLfCTO7Y)

Multiplayer

• 5 nuove mappe (Barrage, Nomad, Haven, Signal) e una variante speciale di Nuketown.

• Modalità classiche: Sharpshooter e Demolition tornano per mettere alla prova le tue abilità.

• Nuovi equipaggiamenti: Perk Close Shave e Vendetta, oltre al ritorno del Death Machine Scorestreak.

• Classifiche competitive: Nuove ricompense stagionali per Ranked Play.

Zombies

• Nuova mappa Zombies: Shattered Veil – Esplora Colton Hall e affronta nemici come l’Elder Disciple e i Toxic Zombies.

• Wonder Weapons: Ray Gun Mark II (con varianti) e Wunderwaffe DG-2.

• Nuovo Perk-a-Cola: Double Tap per aumentare la velocità di fuoco.

• Modalità Team Cranked: Un’esperienza frenetica con timer condiviso tra i giocatori.

Warzone

• Ritorno di Verdansk: La leggendaria mappa Battle Royale torna il 3 aprile alle 18:00 ora italiana.

• Evento "Return to Verdansk": 20 ricompense gratuite, tra cui Kali Sticks e skin esclusive.

• Nuove armi: Kilo 141, CR-56 AMAX, HDR, Ladra SMG e Nail Gun.

Battle Pass e BlackCell

• Oltre 110 oggetti sbloccabili, inclusi operatori come Hudson e Mace, armi base, skin leggendarie e altro.

• BlackCell esclusivo: Ricompense premium con R0-Z3 e contenuti futuristici.

Operatori

• Hudson e Mace disponibili nel Battle Pass.

• Jay e Silent Bob arrivano con bundle esclusivi, insieme alle loro alter ego Bluntman e Chronic.

