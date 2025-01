Lazio-Real Sociedad Europa League: orario, formazioni e dove guardarla in tv il 23 gennaio 2025

La Lazio affronta la Real Sociedad all'Olimpico nella penultima giornata di Europa League, mirando a consolidare il primato nel girone. Attualmente, i biancocelesti guidano la classifica con 16 punti, mentre gli spagnoli occupano la dodicesima posizione con 10 punti.

Il match è fissato per oggi, giovedì 23 gennaio 2025, alle ore 21:00. Le probabili formazioni sono le seguenti:

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Baroni.

Real Sociedad (4-4-2): Remiro; Munoz, Aguerd, Zubeldia, Aramburu; Mendez, Gonzalez, Olasagasti, Kubo; Becker, Oyarzabal. Allenatore: Alguacil.

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252). Gli abbonati potranno seguire l'incontro anche in streaming su NOW e sull'app Sky Go. Per ulteriori dettagli, è possibile consultare il sito ufficiale di Sky Sport.

Europa League: Roma 3-0 Braga – Pellegrini, Abdulhamid e Hermoso a segno - La Roma ha ottenuto una vittoria convincente per 3-0 contro il Braga nella sesta giornata di Europa League, disputata allo Stadio Olimpico di Roma. I gol di Lorenzo Pellegrini al 10', Abdulhamid al 47' e Mario Hermoso al 91' hanno deciso l'incontro. Questo successo porta i giallorossi a 9 punti in classifica, superando il Braga fermo a 7, e avvicina la squadra alla qualificazione ai playoff a due giornate dalla fine della fase a gironi.

Ajax-Lazio: formazioni, orario e dove seguire la sfida di Europa League - La Lazio affronta oggi, giovedì 12 dicembre 2024, l'Ajax nella sesta giornata dell'Europa League. La partita si disputerà alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam con inizio alle ore 21:00. I biancocelesti, guidati da Marco Baroni, puntano a consolidare il primo posto nel girone e assicurarsi l'accesso agli ottavi di finale.

Europa League: Hummels al 91' evita il ko della Roma contro il Tottenham - La Roma ha mostrato grande determinazione nel pareggiare 2-2 contro il Tottenham Hotspur al Tottenham Hotspur Stadium nella quinta giornata di Europa League. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 5° minuto con un rigore trasformato da Son Heung-min, concesso per un fallo di Mats Hummels su Pape Matar Sarr.