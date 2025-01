Incendio devastante a Los Angeles: oltre 30.000 evacuati e 9.400 acri bruciati

Un nuovo incendio ha colpito la contea settentrionale di Los Angeles, costringendo circa 31.000 residenti a evacuare e mettendo a dura prova i vigili del fuoco impegnati a domare le fiamme. L'incendio, noto come Hughes Fire, è divampato nei pressi del sobborgo di Castaic, estendendosi rapidamente su oltre 9.400 acri.

Le condizioni meteorologiche, caratterizzate da venti forti e secchezza, hanno favorito l'espansione del fuoco, che ha minacciato numerose abitazioni. Fortunatamente, non si segnalano danni strutturali o vittime. Le autorità hanno emesso ordini di evacuazione obbligatori per oltre 31.000 persone e avvisi per ulteriori 23.000 residenti.

Oltre 4.000 vigili del fuoco sono stati mobilitati per affrontare l'incendio, con l'ausilio di elicotteri e aerei per lanci d'acqua e ritardanti. Nonostante gli sforzi, la situazione rimane critica, con il fuoco che continua a diffondersi in direzione delle contee di Los Angeles e Ventura.

Le autorità locali monitorano attentamente le condizioni meteorologiche, prevedendo venti più calmi che potrebbero facilitare le operazioni di spegnimento. Tuttavia, la situazione è in continua evoluzione, e si invitano i residenti a seguire le istruzioni delle autorità competenti per garantire la propria sicurezza.

