Tribunale di Los Angeles dispone il ritorno del piccolo Ethan in Italia

Il tribunale federale di Los Angeles ha ordinato il rientro in Italia del piccolo Ethan, il bambino di Piano di Sorrento portato negli Stati Uniti dal padre. La sentenza, emessa ai sensi della Convenzione dell'Aja, stabilisce che Ethan torni alla sua "legittima casa" in Italia e che le questioni relative all'affidamento siano determinate secondo la legge italiana e sotto la giurisdizione dei tribunali italiani.

Lo scorso novembre, la polizia americana aveva localizzato Ethan in California, dopo che era stato sottratto alla madre italiana, Claudia Ciampa, dal padre americano, Eric Howard Nichols, il 30 agosto precedente. In seguito al ritrovamento, il giudice americano aveva disposto l'affidamento temporaneo del bambino alla madre, che si era recata immediatamente a Los Angeles per riabbracciare il figlio. La vicenda ha visto una collaborazione tra le autorità italiane e statunitensi per garantire il ritorno di Ethan nel suo paese d'origine.

