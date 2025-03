Pamela Bach, ex moglie di David Hasselhoff di Baywatch, trovata morta a 62 anni nella sua casa di Los Angeles

Pamela Bach, attrice ed ex moglie di David Hasselhoff, è stata trovata morta il 5 marzo 2025 nella sua casa di Los Angeles. Aveva 62 anni. Secondo fonti delle forze dell'ordine, si tratterebbe di un suicidio mediante un colpo d'arma da fuoco autoinflitto alla testa.La famiglia, preoccupata per la sua inaccessibilità, ha allertato le autorità che hanno scoperto il corpo intorno alle 22:00.

Nata a Tulsa, Oklahoma, nel 1963, Bach ha iniziato la sua carriera nel 1983 con il film "Rusty il selvaggio" di Francis Ford Coppola. È apparsa in serie televisive come "Febbre d'amore", "Supercar" e "Baywatch", dove ha interpretato Kaye Morgan in 14 episodi.Nel 2011, ha partecipato al reality show britannico "Celebrity Big Brother".

Bach e Hasselhoff si sono sposati nel 1989 e hanno avuto due figlie, Taylor e Hayley. Il matrimonio è terminato con un divorzio nel 2006, seguito da una disputa legale protrattasi fino al 2017.In una dichiarazione, Hasselhoff ha espresso profondo dolore per la perdita e ha chiesto privacy per la famiglia in questo momento difficile.

Nell'ultimo post su Instagram, pubblicato il 31 dicembre 2024, Bach ha manifestato gratitudine per la nipote London e ha espresso entusiasmo per i momenti da condividere nel 2025.