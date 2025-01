Incendi in California, Los Angeles conta i danni: star della musica unite per le vittime

Significativi progressi sono stati compiuti nel contenimento degli incendi nella contea di Los Angeles, in California, ma le autorità e i meteorologi hanno lanciato un nuovo allarme per l’arrivo di venti pericolosi previsti per l’inizio della prossima settimana. Circa 170.000 persone rimangono sotto ordini di evacuazione e molti sfollati potrebbero dover attendere almeno un'altra settimana per accedere alle loro abitazioni devastate, dove i materiali pericolosi sono ancora in fase di rimozione. In alcuni casi, il ritorno a casa potrebbe richiedere mesi.

Gli incendi hanno causato almeno 27 vittime, tra cui un uomo di 69 anni scomparso durante il devastante incendio di Palisades a Malibu. Gli esperti di incendi e gli investigatori di casi dolosi hanno dichiarato che le indagini per determinare le cause dei principali roghi della regione potrebbero durare mesi.

Nel frattempo, cresce la solidarietà verso le vittime. Artisti come Lady Gaga, Billie Eilish e Sting parteciperanno a un grande concerto di beneficenza, FireAid, in programma il 30 gennaio presso l’Intuit Dome e il Kia Forum di Los Angeles. L'evento, trasmesso in diretta streaming su piattaforme come Apple Music, Netflix, Paramount+ e Prime Video, mira a raccogliere fondi per la ricostruzione delle comunità colpite e per sostenere la prevenzione di futuri incendi in California.

Tra i partecipanti spiccano nomi come Pink, Katy Perry, Rod Stewart, Stevie Nicks, Gwen Stefani, i Red Hot Chili Peppers, Green Day e Joni Mitchell. Billie Eilish si esibirà con suo fratello Finneas O'Connell, mentre il concerto segnerà una rara collaborazione dal vivo tra Dave Matthews e John Mayer. Rod Stewart, tornato recentemente a vivere nel Regno Unito, salirà sul palco dopo aver celebrato il suo ottantesimo compleanno.

Gli organizzatori hanno annunciato che i biglietti saranno disponibili su Ticketmaster a partire da mercoledì, con ulteriori artisti che saranno svelati prossimamente.

