Governo: oggi Cdm dopo i vertici Meloni-ministri, il caso Santanchè e i nodi da sciogliere sulla Consulta

Oggi si terrà il Consiglio dei Ministri, dopo un vertice a Palazzo Chigi tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, insieme al leader di Noi Moderati Maurizio Lupi. Al centro dell'agenda i temi cruciali, tra cui la vicenda di Daniela Santanchè, il rebus per l'elezione dei nuovi giudici della Consulta e le pressioni delle opposizioni. La posizione di Meloni sul caso Santanchè resta incerta, con la decisione su di lei che potrebbe arrivare entro il 30 gennaio, in concomitanza con una nuova seduta parlamentare per la nomina dei giudici costituzionali. Santanchè, nonostante le polemiche, continua a mostrarsi sicura e impegnata in attività ufficiali, come incontri con Oracle e Usa Today.

Intanto, la discussione sulla Consulta rimane in stallo, con le opposizioni che ancora non hanno presentato una terna di candidati. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha chiesto alla sinistra di proporre un candidato "neutrale", mentre dal governo si sottolinea come il problema dell'elezione sia ora nelle mani delle opposizioni. Un altro tema caldo riguarda il caso di Njeem Osama Almasri, il criminale di guerra libico rilasciato e rimpatriato con un volo di Stato, su cui le opposizioni hanno chiesto chiarimenti in Aula.

In un clima di crescente tensione, la vicenda Santanchè e le incertezze sulla Consulta sono solo alcuni dei nodi cruciali per il governo, con gli alleati di maggioranza che si appellano al principio del garantismo e alla libertà di valutazione individuale della ministra.

Cecilia Sala, governo italiano in pressing per il rilascio immediato: tensioni con l’Iran sul caso Abedini - Il governo italiano intensifica gli sforzi per ottenere la liberazione della giornalista Cecilia Sala, detenuta in Iran da due settimane. Dopo un vertice a Palazzo Chigi, il governo guidato da Giorgia Meloni ha ribadito l’impegno per garantire il rispetto dei diritti umani durante la sua detenzione, mentre il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha sollecitato un trattamento dignitoso per la reporter, sottolineando la necessità di un rilascio immediato.

Cecilia Sala, madre incontra Meloni: fiducia sul lavoro del governo e focus sulle condizioni carcerarie - Elisabetta Vernoni, madre della giornalista Cecilia Sala, ha espresso fiducia nel lavoro del governo dopo un incontro a Palazzo Chigi con la premier Giorgia Meloni. La madre ha definito l'incontro "preciso e puntuale", sottolineando il bisogno di un confronto diretto e di rassicurazioni concrete.

Recensioni false online: stretta del governo, nuove regole per trasparenza e legalità - Il governo introduce una regolamentazione stringente sulle recensioni false online, mirata a garantire maggiore trasparenza e legalità, in particolare nel settore del turismo. Il ministro del Turismo Daniela Santanchè ha dichiarato che il nuovo provvedimento, approvato durante l'ultimo Consiglio dei ministri, rappresenta un passo fondamentale per proteggere ristoranti e strutture alberghiere dalle recensioni fraudolente che possono compromettere gravemente la loro reputazione e sostenibilità economica.