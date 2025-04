Harry contro il governo britannico: al via il ricorso in appello per la scorta negata

Si apre oggi davanti alla Corte d'Appello di Londra l'udienza sul ricorso presentato dal principe Harry contro la decisione dell’Home Office di revocargli la protezione della polizia durante le visite nel Regno Unito. Il procedimento durerà due giorni e si svolgerà in parte a porte chiuse per tutelare informazioni considerate altamente riservate. Il duca del Sussex, residente negli Stati Uniti dal 2020 dopo la rottura con la famiglia reale, è contrapposto al ministero dell’Interno britannico, che aveva già prevalso in primo grado.

Secondo la linea del governo, Harry non avrebbe più diritto allo stesso livello di protezione finanziata con fondi pubblici, non essendo più un membro attivo della famiglia reale. Il principe ha sostenuto invece che le condizioni di sicurezza lo hanno costretto a ridurre drasticamente le visite nel Paese e che il Regno Unito resta per lui e i suoi figli un punto centrale di riferimento. In un’udienza del 2023, i suoi legali hanno letto una dichiarazione in cui affermava di non poter mettere a rischio la moglie Meghan né sé stesso, alla luce delle sue esperienze personali.

Il caso ruota attorno alla decisione del febbraio 2020 presa da un comitato del ministero dell’Interno, che ridusse il livello di protezione dopo il cambiamento di status del duca. A febbraio 2024, l’Alta Corte ha stabilito che la decisione governativa era legittima. Nell’aprile 2024 la richiesta di appello è stata inizialmente respinta, e al principe è stato ordinato di pagare circa 1 milione di sterline di spese legali. Ma un mese dopo un giudice ha autorizzato il ricorso in appello.

Gli avvocati di Harry sostengono che il comitato lo avrebbe trattato in modo discriminatorio, violando le corrette procedure, rendendo così il declassamento ingiustificato. Il governo ha ribattuto che la protezione assegnata è stata valutata caso per caso e in modo mirato.

Il principe Harry lascia Sentebale dopo una disputa interna sulla governance - Il principe Harry ha annunciato le sue dimissioni da Sentebale, l'organizzazione benefica africana che ha co-fondato nel 2006 insieme al principe Seeiso del Lesotho in memoria della madre, la principessa Diana. Questa decisione segue una disputa interna tra il consiglio di amministrazione e la presidente del consiglio, Sophie Chandauka.

Il principe Harry non produrrà una serie su Diana: smentite le voci su un accordo con Netflix - Recenti notizie hanno smentito le affermazioni secondo cui il principe Harry starebbe collaborando con Netflix per produrre una docuserie sulla principessa Diana. Secondo l'Independent, fonti vicine al duca di Sussex hanno dichiarato che tali notizie sono "non vere".

Principe Harry e il visto USA: documenti sull'uso di droghe saranno resi pubblici - Il principe Harry è al centro di un'indagine riguardante la veridicità delle informazioni fornite nella sua domanda di visto per gli Stati Uniti. Dopo che Harry ha ammesso nel suo libro di memorie "Spare" di aver fatto uso di cannabis, cocaina e funghi allucinogeni, la Heritage Foundation, un think tank conservatore con sede a Washington, ha avviato una causa legale per ottenere la divulgazione dei documenti di immigrazione del duca del Sussex.