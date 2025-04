Meloni prepara incontro con Trump: governo valuta misure UE contro dazi e crisi Cina-USA

Il temporaneo congelamento dei dazi USA del 20% sulle merci europee da parte di Donald Trump, accompagnato dal blocco delle contro-tariffe UE, offre una tregua al governo italiano. Giorgia Meloni si sta preparando per la visita alla Casa Bianca del 17 aprile, rimanendo a Roma per concentrarsi sul viaggio e rinunciando alla trasferta al Salone del Mobile di Milano. Nel frattempo, proseguono i contatti con Ursula von der Leyen, con cui la premier si è sentita telefonicamente.

All'interno del governo c'è fiducia per un possibile accordo con Trump, ma preoccupano le tensioni tra Stati Uniti e Cina, con dazi reciproci fino al 145% e 125%. Per tutelare il mercato interno europeo, l'esecutivo italiano guarda all'attivazione di misure di salvaguardia previste dal WTO, coinvolgendo la Commissione UE. L’obiettivo è proteggere l’UE da una possibile ondata di sovrapproduzione cinese destinata al mercato europeo, a causa della chiusura di quello statunitense.

Il ministro Adolfo Urso sta predisponendo un documento da discutere con la Farnesina e la task force di Palazzo Chigi. Tra le ipotesi anche un fondo europeo di compensazione per le imprese danneggiate da eventuali futuri dazi americani, escludendo l’Iva e basandosi su dati doganali relativi ai prodotti destinati al mercato USA.

Meloni punta a una formula “zero per zero” sui dazi industriali reciproci. Il governo ha ipotizzato lo stanziamento di 25 miliardi di euro, tramite PNRR e riforma UE della coesione, da impiegare solo in caso di esito negativo del negoziato. Un documento di Fratelli d’Italia sottolinea che i dazi non risolvono il problema globale e chiede all’Europa di rivedere le proprie tariffe e la burocrazia interna, contrastando la concorrenza sleale di Paesi come la Cina, con modelli produttivi a basso costo e poco sostenibili.

I contatti tra Meloni e von der Leyen continuano in vista del viaggio a Washington, mentre Trump ha ribadito che gli USA tratteranno con la UE come blocco unico, escludendo trattative bilaterali con i singoli Stati. Il ministro Tajani ha confermato che solo l’Unione europea ha competenza sui dazi e che l’obiettivo della missione è contribuire alla riduzione della tensione e favorire un’intesa tra UE e Stati Uniti.

Xi a Trump sui dazi Usa: la Cina non teme la guerra commerciale - La Cina "non ha paura" della guerra commerciale innescata dagli Stati Uniti dopo l'annuncio del 2 aprile delle nuove tariffe doganali sui prodotti cinesi, salite fino al 145%. Il presidente cinese Xi Jinping, nelle sue prime dichiarazioni pubbliche sull’escalation, ha affermato che "non ci sono vincitori nelle guerre commerciali e andare contro il mondo porta solo all'autoisolamento".

Dazi congelati, le Borse europee corrono: Piazza Affari vola con banche e industria - Dopo la decisione di Donald Trump di sospendere per 90 giorni i dazi su tutti i Paesi, esclusa la Cina che vedrà invece un aumento al 125%, le Borse europee hanno registrato un'apertura in forte rialzo. Francoforte guida i guadagni con l’indice Dax in crescita dell’8,19%, seguita da Londra con +5,62% e Parigi con +1,81%.

Von der Leyen: pausa sui dazi dagli USA è positiva, l’UE pronta a negoziare - La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha accolto positivamente l'annuncio del presidente statunitense Donald Trump sulla sospensione dei cosiddetti dazi reciproci, definendolo “un passo importante verso la stabilizzazione dell’economia globale”.