Nucleare, colloqui Usa-Iran: Roma ospiterà il secondo round. Conferma del governo italiano

I negoziati nucleari tra Stati Uniti e Iran proseguiranno sabato a Roma, come confermato dal governo italiano. La notizia è stata anticipata da Axios, secondo cui l'amministrazione Trump si è detta soddisfatta del primo round tenutosi sabato scorso a Muscat, in Oman. Secondo le fonti, l’obiettivo iniziale di passare da un formato di incontri indiretti a uno diretto è stato raggiunto. Il governo italiano ha ricevuto ufficialmente la richiesta di ospitare la seconda fase dei colloqui nella capitale italiana. Intanto, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi si recherà nei prossimi giorni a Mosca per informare le autorità russe sull’andamento del confronto con gli inviati americani. L’annuncio è stato diffuso dal portavoce del ministero degli Esteri iraniano.

