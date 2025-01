L'innovativo sistema di azionamento Avinox di DJI vince il Design And Innovation Award 2025

Il prestigioso premio evidenzia le ultime tendenze e sviluppi nel settore della bicicletta e dell'outdoor DJI, leader mondiale nei droni civili e nella tecnologia delle fotocamere creative, è onorato di ricevere il prestigioso Design And Innovation Award 2025 per il suo rivoluzionario DJI Avinox Drive System, che ha fatto il suo debutto durante Eurobike 2024. "Vincere il Design and Innovation Award 2025 è una pietra miliare importante per DJI poiché abbiamo introdotto il nostro primo prodotto nel settore delle biciclette solo nel luglio 2024. Questo riconoscimento non solo evidenzia la tecnologia avanzata dell'Avinox Drive System, ma rafforza anche l'impegno di DJI verso guidare l'innovazione nel mercato delle e-bike. Questo premio rappresenta il simbolo del nostro impegno nel superare i limiti della tecnologia ciclistica", ha affermato Ferdinand Wolf, Product Experience Director presso DJI.

Informazioni sul Premio Design e Innovazione

Il Design & Innovation Award (DI.A) rappresenta il riconoscimento di prodotto più autentico e rigoroso del settore, offrendo molto più di un semplice simbolo di eccellenza. A differenza di altri premi, DI.A conduce test nel mondo reale e valutazioni approfondite nell'arco di due settimane, coinvolgendo un team eterogeneo di giornalisti internazionali, collaudatori ed esperti del settore. Questo approccio critico e pratico garantisce che vengano selezionati solo i prodotti outdoor, bike e fitness più eccezionali, aiutando i consumatori a orientarsi in un mercato affollato e pieno di tendenze e innovazioni emergenti. Oltre ad essere un sigillo di approvazione affidabile, DI.A funge da piattaforma per idee innovative, soprattutto da parte di aziende più piccole e innovatori che guidano il cambiamento nel settore. In collaborazione con il Cycling Innovation Accelerator (CIA), DI.A supporta lo sviluppo di prodotti promettenti e aiuta a plasmare il futuro del ciclismo, della mobilità e degli attrezzi da outdoor. Il premio testimonia la passione di un team per l'innovazione, garantendo che solo i migliori prodotti ricevano il suo prestigioso riconoscimento.

DJI Avinox Drive System è riconosciuto e apprezzato dai principali esperti dei media nel mondo delle biciclette

Oltre a vincere il Design and Innovation Award 2025, DJI è anche onorata di ricevere il premio “Best in Test” dell’influente rivista E-Mountainbike per il suo motore DJI Avinox M1. Il sistema di guida per e-bike DJI Avinox ha generato un notevole entusiasmo nel 2024, con le sue prestazioni impressionanti, la connettività e l’app intuitiva che lo distinguono dalla concorrenza. Questo sistema innovativo semplifica il mercato delle eMTB, offrendo un perfetto equilibrio tra potenza, densità di energia e peso. La reputazione di DJI per qualità e innovazione rende Avinox un potenziale punto di svolta nel mercato delle e-bike, guadagnandosi una meritata vittoria nel test.

Inoltre, il sistema di azionamento DJI Avinox ha ricevuto il premio annuale “Prodotto eccezionale dell’anno 2024” dalla prestigiosa rivista britannica Singletrack World Magazine e il sigillo di prova “Best for Power” dall’influente rivista britannica Mountain Bike Rider Magazine . La potenza del DJI Avinox è quella di conquistare senza sforzo le salite e accelerare con la forza di una supercar elettrica. Anche nelle salite brevi lascia rapidamente indietro i motori rivali di diverse lunghezze.

Punti salienti del sistema di azionamento DJI Avinox

Un'unità motore compatta e leggera da 2,52 kg che offre una straordinaria coppia di 105 N·m.

Algoritmo Smart-Assist che fornisce molteplici modalità di assistenza per un'esperienza di guida personalizzabile.

Ricarica rapida in 1,5 ore dallo 0% al 75% utilizzando la tecnologia di ricarica rapida GaN.

Un display di controllo OLED a colori da 2 pollici come hub interattivo, che consente la connettività tra l'unità di azionamento e un dispositivo mobile tramite l'app Avinox.

Ulteriori informazioni qui: https://www.dji.com/avinox

