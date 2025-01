Decimo concorso annuale di foto e video DJI SkyPixel

Il concorso annuale di foto e video SkyPixel, ospitato dalla piattaforma social di fotografia aerea e imaging professionale di DJI SkyPixel™, ha accompagnato i creatori di tutto il mondo attraverso un decennio di brillantezza. Il concorso di quest'anno, dal tema "Esplora senza limiti", non solo mette in mostra l'unicità della fotografia aerea, ma introduce anche i video portatili come categoria indipendente per la prima volta, infondendo alle opere la possibilità di maggiore profondità narrativa ed emotiva. Da quando le iscrizioni al concorso sono state aperte il 7 novembre 2024, il concorso ha raggiunto la sua metà. Continuano ad arrivare proposte accattivanti, evidenziando la profondità unica e il valore estetico sia dell'immagine in movimento che di quella fissa.

Momenti mozzafiato dall'aereo e dalla fotocamera a mano libera: una festa artistica attraverso l'obiettivo Le proposte coprono una vasta gamma di argomenti, dai paesaggi naturali alle usanze culturali, riflettendo la comprensione unica del loro lavoro da parte degli autori.

“L’albero della vita” è un capolavoro del fotografo Wang Hanbing, che ha condiviso: “Un vibrante pioppo cresce su questa terra. Il suo destino turbolento, la vita tenace e lo spirito inflessibile mi hanno attratto. Nelle giornate nuvolose, il contrasto della luce è basso e l’albero non proietta quasi alcuna ombra, dando un’impressione visiva allo stesso tempo astratta e concreta”. Il giudice SkyPixel Luke Stackpoole, un pioniere nel mondo della fotografia di viaggio e d'avventura, ha dichiarato: “La terra spaccata è dura e dura, ma poi hai questo albero vibrante nel mezzo: è un forte simbolo di resilienza. È così semplice, eppure così potente. Il contrasto tra le texture e i colori è incredibile.”

Anche un'altra opera di Wang Hanbing, “Dialogue”, utilizza il pioppo come soggetto creativo, ma crea uno stile di immagine completamente diverso. Ha condiviso: “La superficie del lago ricoperta di neve forma una scena di dialogo tra la natura e gli esseri umani, stimolando l’immaginazione”. Il giudice di SkyPixel Luke Stackpoole ha dichiarato: “Questo sembra una miscela di arte e fotografia. Il netto contrasto tra il nero strutturato e il bianco ghiacciato crea un effetto astratto, quasi pittorico. È misterioso e aperto all'interpretazione, un pezzo molto stimolante. "

La fotografa Julia Pylak ha catturato questo scatto durante la sua esplorazione di una grotta di ghiaccio in Islanda. L'opera “Icy Circle” è stata composta per farti sentire che stai entrando in un mondo diverso. Chu Weimin, giudice SkyPixel e vincitore del World Press Photo Award 2023, ha dichiarato: “La scena di ripresa di questa foto è davvero unica. La forma e la struttura della grotta di ghiaccio sono davvero incantevoli e il colore della persona contrasta bene con il ghiaccio, trasmettendo allo spettatore anche la grande scala del ghiacciaio. "

L'opera "Scene di un villaggio di pescatori" del creatore "Xing She Cong Cong" cattura la vita della barca nel villaggio di Nantangao, Ningde, Fujian. Con l'alta marea, il mare sommerge gradualmente le reti da pesca e una piccola barca si avvicina lentamente. "Ho catturato questo pezzo impilando trenta scatti continui per simulare un effetto di lunga esposizione", ha detto Xing She Cong Cong. Il famoso fotografo paesaggista e giudice SkyPixel Daniel Kolder ha dichiarato: “La sua foto cattura lo scenario unico del villaggio di Nantangao. Il momento in cui la marea crescente sommerge gradualmente le reti da pesca, abbinato al lento avvicinamento della piccola imbarcazione, emana un'atmosfera poetica e tranquilla. La tecnica di impilare trenta scatti per simulare una lunga esposizione crea una texture liscia come la seta sull’acqua, migliorando la qualità onirica della scena”.

“Mysterious Altay” del fotografo Kevin Miao utilizza pure riprese aeree per presentare un ricordo di Altay, Xinjiang. L'arcobaleno sul Beautiful Peak, la nebbia mattutina sul fiume Kanas alle 6 del mattino e il triangolo d'oro formato dalla luce del sole e dalla riva del fiume. Kevin, ha detto: “Tutto questo merita di essere registrato, e forse questo è il vero fascino delle immagini”. Jin Chenyu, direttore della fotografia di Blossoms Shanghai e giudice di SkyPixel per la categoria video, ha dichiarato: "La discreta gradazione del colore, il ritmo rilassante del montaggio e la nebbia sotto le nuvole alla fine elevano la risonanza emotiva".

"La città sulle rovine di Angkor Wat" è stato girato a Siem Reap, in Cambogia, dal creatore "KM-DC". L'opera combina riprese aeree e riprese manuali da terra per mostrare non solo le antiche rovine, ma anche il vivace stile di vita della gente di Siem Reap. Il direttore della fotografia pubblicitaria e fondatore di MediaStorm, il giudice SkyPixel Pan Tianhong, ha dichiarato: "La tonalità dei colori è confortevole e le transizioni combinate con l'animazione sono interessanti e vivide, mettendo in mostra il vibrante scenario della piccola città e la profonda storia umana". Il giudice di SkyPixel Jin Chenyu ha dichiarato: “Questo è un pezzo maturo di lavoro cinematografico promozionale umanistico, con composizione ed esposizione ben controllate. Essendo un cortometraggio, ha un alto livello di completamento sia dal punto di vista tecnico che artistico.

L'opera a tema sportivo “Flight Mode” è stata completata da David Karg utilizzando i prodotti della serie DJI Ronin. L'80% dei contenuti del film utilizza prospettive dal suolo per mostrare scene emozionanti e mozzafiato della mountain bike attraverso i sentieri forestali. Il giudice di SkyPixel Jin Chenyu ha dichiarato: "Questo è un lavoro con un'elevata difficoltà di ripresa e completamento".

L'evoluzione decennale della fotografia aerea, dal “catturare” al “creare”

Essendo un concorso internazionale organizzato da DJI per gli appassionati di fotografia aerea e imaging di tutto il mondo, il concorso annuale di foto e video SkyPixel è uno dei più grandi concorsi di fotografia aerea al mondo. Dalla sua nascita nel 2015, ha attirato oltre 400.000 opere fotografiche da oltre 140 paesi e regioni in tutto il mondo, con oltre 1 miliardo di esposizioni. Il concorso annuale di foto e video SkyPixel ha ormai attraversato un decennio e testimonia l'esplorazione e le scoperte nella fotografia aerea e nella creazione di immagini. Inizialmente, la fotografia aerea offriva una prospettiva diversa. Le immagini che in precedenza richiedevano l'arrampicata per essere catturate sono state facilmente risolte dai droni e questa "esperienza aerea" ha indotto i fotografi a provare un nuovo metodo di ripresa.

Successivamente, i fotografi hanno iniziato a "comporre" l'immagine, concentrandosi sulla luce e sugli angoli per produrre capolavori spettacolari e pieni di tensione, utilizzando la fotografia aerea per registrare le magnifiche montagne, fiumi e paesaggi urbani del mondo. Oggi, un numero crescente di fotografi inizia a provare la “fotografia aerea creativa”. I fotografi non si accontentano più di una semplice “veduta aerea”; incorporano invece un occhio artistico e narrativo, traendo ispirazione dall'arte tradizionale o contemporanea per fornire godimento estetico attraverso le loro immagini esprimendo prospettive uniche. Perseguono la combinazione di immagini, enfatizzano la stratificazione e cercano composizioni più artistiche, riconoscendo la scarsità di tempo per rendere le opere di fotografia aerea più profonde e significative.

Il decimo anniversario vede l'introduzione della categoria Video portatile

Negli ultimi dieci anni, i creatori di immagini hanno anche presentato innumerevoli idee brillanti attraverso video portatili da una prospettiva dal vivo, concentrandosi maggiormente sulla presentazione di contenuti creativi e sull'espressione di intenti oltre alle tradizionali funzioni del video storytelling. Approfittando di questo decimo anniversario, il concorso estende l'esplorazione dell'immaginario dalla terra. Quest'anno, con il tema "Esplora senza limiti", il concorso premia questi creatori con la nuova categoria Video portatili. Le categorie di invio sono ora divise in tre gruppi indipendenti: Fotografia aerea, Video aereo e Video portatile. Le candidature nelle categorie video devono includere più del 50% di riprese aeree o portatili, con almeno 30 secondi di riprese girate utilizzando prodotti DJI.

Inoltre, il concorso ha aperto canali di partecipazione sui social media, consentendo agli utenti di pubblicare i propri lavori su varie piattaforme video. I fotografi possono inviare video aerei con droni, video prospettici da terra con dispositivi portatili o video creati combinando entrambi. Il decimo concorso annuale di foto e video di SkyPixel non è solo una piattaforma per mostrare lavori eccellenti, ma anche un evento di scambio globale di idee creative. Il concorso riunisce le visioni di vari creatori, diventando un palcoscenico dove tutti possono scambiarsi, suscitare ispirazione e promuovere il progresso reciproco. Allo stesso tempo, il concorso si concentra anche sulle tendenze e sulle caratteristiche della fotografia aerea, offrendo al pubblico una finestra sull'evoluzione delle immagini.

Partecipa al concorso e condividi la gloria della creazione

Il decimo concorso annuale di foto e video di SkyPixel è ora nella fase del conto alla rovescia. Il concorso di quest'anno prevede 83 premi, per un valore totale di oltre 170.000 dollari. I premi del concorso includono 1 premio annuale per la migliore foto, 1 premio annuale per il miglior video aereo, 1 premio annuale per il miglior video portatile, 20 premi annuali per le migliori foto e video, 15 premi nominati e 45 premi People's Choice. Tra questi, i vincitori del Premio annuale per la migliore foto, del Premio annuale per il miglior video aereo e del Premio annuale per il miglior video portatile riceveranno rispettivamente un kit Hasselblad X2D 100C del valore di oltre $ 14.000, un kit DJI Inspire 3 del valore di oltre $ 20.000 e un DJI Ronin 4D. -Kit 8K del valore di oltre $ 15.000. Tutti i grandi vincitori riceveranno inoltre un trofeo SkyPixel e saranno riconosciuti come SkyPixel Creator ufficiali. Altri premi includono il libretto del 10° anniversario di Skypixel, nonché prodotti popolari come DJI Mavic 3 Pro, DJI Air 3S, DJI Avata 2 e Osmo Pocket 3.

Inoltre, tutti i partecipanti riceveranno anche crediti DJI che possono essere utilizzati su store.dji.com. Dettagli di invio

Data di inizio invio: 7 novembre 2024, 12:00 (UTC+8)

Data di fine invio: 10 febbraio 2025, 23:59 (UTC+8)

Annuncio del premio: 27 marzo 2025, 12:00 (UTC+8)